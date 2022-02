Vous pouvez maintenant acheter des billets de concert sur Snapchat avec Ticketmaster

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap et Ticketmaster se sont associés pour offrir une nouvelle expérience de billet de concert dans Snapchat.

Un Ticketmatcher Mini intégré à l'application permet aux utilisateurs de Snapchat de trouver des concerts en fonction de leurs propres choix musicaux, de les partager avec des amis et même de créer une liste d'invités de ceux qui souhaitent y assister. Les billets peuvent ensuite être achetés via le service Ticketmaster.

De plus, une nouvelle couche de carte affichera les prochains concerts à proximité des utilisateurs. Sinon, cliquez sur un lieu et vous verrez sa liste de concerts à venir.

Le Mini fonctionne en demandant d'abord aux utilisateurs de balayer vers la gauche ou la droite sur les recommandations d'émissions à venir, afin de trouver les artistes et les genres musicaux qu'ils préfèrent. Il modifiera ensuite les recommandations à l'avenir.

Un Snapchatter peut alors voir si des amis ont correspondu au même événement - style d'application de rencontres - et peut démarrer une conversation avec eux via l'appareil photo Snapchat. Eux et d'autres amis peuvent ensuite être ajoutés à la liste des invités et le groupe peut décider d'acheter ou non des billets sur le site Web sécurisé de Ticketmaster.

Le Mini et Map Layer marquent une première pour Snapchat mais pourraient conduire à d'autres partenariats et opportunités dans l'application à l'avenir.

Il est actuellement déployé dans plus de 20 pays à travers le monde.

Écrit par Rik Henderson.