Snapchat introduit de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité pour son application, visant à rendre plus difficile pour les adultes sur la plate-forme d'ajouter des utilisateurs adolescents avec lesquels ils ne sont pas directement connectés.

Le changement signifie que les comptes âgés de 13 à 17 ans n'apparaîtront pas dans la section d'ajout rapide des personnes sur Snapchat, à moins qu'ils n'aient un nombre caché d'amis en commun, pour essayer de s'assurer que les gens ne se connectent pas avec des adolescents qu'ils n'ont jamais rencontrés. .

Snap est également ouvert sur la raison pour laquelle il poursuit cette ligne de conduite - il est conscient que les trafiquants de drogue qui vendent des opioïdes dans le cadre de la crise actuelle des soins de santé aux États-Unis utilisent souvent Snapchat comme plate-forme sur laquelle trouver de nouveaux acheteurs.

Il indique également que ses systèmes captent désormais 88% de l'activité liée au trafic de drogue sur son application grâce à l'IA qu'il a surveillée, lui permettant de fermer des comptes et d'émettre des interdictions en cas d'actes répréhensibles.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Snap dispose également d'une équipe des opérations d'application de la loi, qui assure la liaison avec les forces de l'ordre réelles si nécessaire, et cette équipe a augmenté de 74% selon le fabricant de l'application, encore une fois pour tenter de démontrer qu'il prend le problème au sérieux.

Il y a encore plus de limites de contrôle parental attendues sur Snapchat pour permettre aux parents de savoir plus facilement ce que leurs enfants font sur l'application, mais pour l'instant, vous pouvez en savoir plus sur la réponse de Snap au trafic de drogue dans son article de blog ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.