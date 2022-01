Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà participé à une discussion de groupe sur Snapchat , vous savez à quel point il est difficile de répondre à des messages individuels, surtout lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Eh bien, grâce à une nouvelle mise à jour, il est enfin beaucoup plus facile de répondre aux personnes dans les chats Snap.

À partir de janvier 2022, Snapchat déploie une mise à jour majeure de ses applications Android et iOS qui introduit de nouveaux outils et fonctionnalités. La réponse au chat est peut-être la plus importante de ces nouvelles fonctionnalités, car elle vous permet enfin de répondre à des messages individuels dans un chat en cours.

Selon Snapchat, Chat Reply peut vous aider à « garder les conversations sur la bonne voie et à communiquer avec le contexte », car il vous permet de revenir à un message spécifique dans une discussion de groupe ou de n'importe quelle discussion et de démarrer un fil. Pour utiliser Chat Reply, maintenez simplement un message enfoncé et cliquez sur répondre. C'est ça!

La mise à jour de janvier 2022 de Snapchat ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires liées au chat que vous pourriez trouver intéressantes :

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Réactions Bitmoji : Réagissez à n'importe quel message avec sept réponses Bitmoji.

Réagissez à n'importe quel message avec sept réponses Bitmoji. Autocollants de sondage - Ajoutez des sondages alimentés par Emoji à Snaps et Stories pour sonder vos amis. Pour créer un sondage, recherchez la nouvelle option dans le dossier Autocollant.

- Ajoutez des sondages alimentés par Emoji à Snaps et Stories pour sonder vos amis. Appel amélioré : ajoutez des objectifs et prévisualisez qui participe à un appel de groupe avant de vous joindre.

Pour en savoir plus sur Snapchat et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint : Qu'est-ce que Snapchat, comment ça marche et à quoi ça sert ?

Écrit par Maggie Tillman.