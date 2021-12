Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap a introduit une nouvelle application de montage vidéo autonome pour les utilisateurs diPhone. Il sappelle Story Studio .

Annoncé pour la première fois en mai 2021, Story Studio propose des options dédition plus avancées pour les vidéos verticales, vous permettant davoir un contrôle plus fin sur des éléments tels que le texte et les objectifs AR. Il vous permet même dappliquer un son tendance. Les vidéos éditées peuvent être exportées directement vers Snapchat pour être partagées sur votre Story ou sur Spotlight, ou elles peuvent être téléchargées et partagées ailleurs si vous le souhaitez. Contrairement à TikTok, vos vidéos éditées ne seront pas filigranées.

Snap décrit Story Studio comme un « moyen rapide et amusant pour les créateurs de créer des vidéos verticales avancées et attrayantes à partager sur Snapchat ». Les fonctionnalités incluent des outils de rognage, de division et de chronométrage précis, la possibilité dajouter des couches et des légendes, des "Sons de Snapchat" et des transitions fluides.

Si vous avez besoin daide pour démarrer avec Story Studio, Snap a une page FAQ complète ici qui détaille les exigences de lappareil, comment gérer et créer des projets, les tenants et aboutissants de lédition, de la prévisualisation et du partage, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des sons. . Cela vaut le coup doeil.

Une « première version » de Story Studio est désormais disponible dans lApp Store dApple pour les utilisateurs de Snapchat aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

On ne sait pas encore si lapplication arrivera sur Android.