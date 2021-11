Snapchat ajoute des couches à Snap Map, en commençant par Memories

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tenant sa promesse dajouter plus de fonctionnalités - sous la forme de " couches " - à la fonction Snap Map de lapplication Snapchat , Snap a annoncé le déploiement des deux premières couches : Memories et Explore .

Snap Map montre aux utilisateurs de Snapchat où se trouvent actuellement leurs amis - sils optent pour le partage de position. Snap Map montre également les endroits intéressants à visiter et les zones les plus populaires parmi les Snapchatters. Quant à Memories, cest une autre fonctionnalité de Snapchat. Cest comme un casier privé pour vos clichés, un cas où Snapchat propose également des moments forts des années passées afin que vous puissiez revisiter et vous souvenir de vieux moments. Maintenant, Snap Maps obtient des souvenirs.

Fondamentalement, Snap Map vous montrera les anciens clichés que vous avez envoyés à partir dendroits particuliers. Donc, si vous parcourez votre carte et zoomez sur Orlando, vous pourriez trouver une photo de vous-même que vous avez prise à Disney World il y a quelques années. Les souvenirs dans Snap Map sont privés et uniquement disponibles pour vous, vous ne pouvez donc pas voir les souvenirs de vos amis.

La couche Explore dans Snap Maps est comme une nouvelle version de la carte thermique , qui montre lactivité de Snapchat en volume dans une zone particulière. Vous pouvez appuyer sur les régions en surbrillance pour voir des photos et des vidéos publiques des utilisateurs de Snapchat du monde entier. Pour accéder à Explorer et à dautres couches, accédez à la carte Snap dans Snapchat et appuyez sur le bouton du menu Couches dans le coin supérieur droit de la carte. Ensuite, vous pouvez basculer entre les différentes couches pour y accéder.

Les nouvelles couches de Snap Map sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de Snapchat sur iOS et Android.