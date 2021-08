Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous utilisez Snapchat , vous saurez que sa caméra intégrée peut être utilisée pour appliquer des effets de réalité augmentée à votre visage et au monde qui vous entoure. En 2019, Snapchat a mis à jour son application avec une fonctionnalité impressionnante basée sur lappareil photo, appelée Scan, qui vous permet de pointer rapidement vos téléphones vers des objets pour en savoir plus à leur sujet. Maintenant, la caméra de Snapchat reçoit une mise à jour majeure qui déplace Scan à lavant et au centre de la caméra afin que tous les utilisateurs puissent y accéder facilement.

Voici ce que vous devez savoir.

À partir du 26 août 2021, la caméra de Snapchat donne à Scan une place plus importante et la met à jour afin quelle puisse identifier une gamme de choses, des vêtements aux races de chiens. Le scan vous permettra également de trouver plus facilement des effets AR tels que les objectifs, car il peut en suggérer ceux à utiliser en fonction de ce que vous regardez et dautres critères.

Cela fait essentiellement de lappareil photo de Snapchat un moteur de recherche visuel. Honnêtement, il sagit essentiellement dune copie de Google Lens, qui vous permet également de numériser des éléments via lappareil photo de votre téléphone pour identifier les éléments. Google Lens est limité aux téléphones Pixel, aux téléphones Android et à lapplication mobile Google. Noublions pas non plus que Pinterest possède sa propre fonction de recherche virtuelle, appelée Lens, qui affiche des images similaires (y compris des articles à acheter) en fonction de ce que vous avez numérisé à laide de lappareil photo intégré de lapplication.

Alors, en quoi Snapchat est-il unique à ces offres ? Eh bien, lapplication Snapchat souvre immédiatement sur la caméra - et maintenant sur Scan - où près de 300 millions dutilisateurs quotidiens peuvent facilement accéder à lun ou lautre. Snap a déclaré que 170 millions de personnes utilisaient déjà Scan au moins une fois par mois, et cest à ce moment-là quil a enterré Scan derrière quelques tapotements supplémentaires.

Cette dernière version de Scan, que Snap a présentée en avant-première lors de sa conférence des développeurs plus tôt cette année, peut désormais détecter et identifier les races de chiens, les plantes, le vin, les voitures et les informations nutritionnelles sur les aliments - dont la majorité est fournie par dautres sociétés - telles que Vivino, qui identifie le vin, et bientôt, Allrecipes utilisera Scan pour suggérer des recettes basées sur des images de votre ingrédient alimentaire. Snap prévoit de continuer à ajouter plus de fonctionnalités au fil du temps, en sappuyant sur des partenaires tiers et sur ce quil développe.

La mise à niveau la plus intéressante de Scan est peut-être un moteur de recommandation dachat de vêtements créé par Snap après lacquisition de Screenshop, une application qui vous permet de télécharger des captures décran de vêtements pour trouver des articles similaires à vendre. Scan peut maintenant faire exactement cela, et il vous permettra dacheter des vêtements que vous découvrirez. La fonction dachat de Scan arrive également dans la section Pellicule de mémoire de Snapchat, vous permettant de rechercher et dacheter des vêtements en fonction de ce qui est déjà enregistré dans les photos ou les captures décran de lapplication.

Scan obtient ce que Snap appelle des raccourcis de caméra. Lidée est que si vous pointez votre appareil photo sur quelque chose, comme votre chien, des objectifs spécialement conçus pour fonctionner avec ces chiens vous seront présentés avec un clip de chanson et un filtre de couleur, que vous pouvez appliquer simultanément. Snap prévoit également dapporter des raccourcis de caméra à sa fonction Spotlight, afin quun spectateur dune vidéo puisse se lancer dans sa caméra et utiliser la même combinaison deffets dont il vient dêtre témoin dans la vidéo.

Le fait est que cette fonction de raccourcis de caméra est actuellement limitée aux chiens, aux photos du ciel, aux pieds humains et à la danse. Mais Snap prévoit détendre les offres disponibles au fil du temps, avec lidée que vous utiliserez Scan pour découvrir les lentilles AR et autres effets proposés depuis longtemps par Snapchat à différents endroits de son application.

Comme nous lavons mentionné précédemment, Snapchat expérimente sa fonction de recherche visuelle Scan depuis 2019. Mais, jusquà présent, il fallait quelques clics pour la trouver et lutiliser - donc, vraisemblablement, de nombreuses personnes lont souvent négligée. Avec la mise à jour en cours de déploiement, Scan sera visible chaque fois que la caméra Snapchat est ouverte.

