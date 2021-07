Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disons que vous vous mariez ou que vous planifiez une fête prénatale. Ne serait-ce pas cool si vous aviez votre propre filtre Snapchat personnalisé pour ces divers événements de la vie ? De cette façon, vous et les autres participants pourriez prendre quelques clichés, ajouter le filtre par-dessus et le partager avec dautres. Ce serait comme votre image de marque personnelle, une touche supplémentaire pour rendre la journée spéciale. Heureusement, vous pouvez facilement en fabriquer un vous-même. Voici tout ce que vous devez savoir sur la création de filtres Snapchat.

La première chose que vous devez savoir est que les filtres Snapchat sont différents des objectifs Snapchat. Alors que les filtres Snapchat peuvent ajouter des effets de couleur à vos clichés, ainsi que montrer des informations sur le lieu, présenter votre avatar Bitmoji, montrer ce que vous faites, et plus encore, les lentilles Snapchat sont des expériences de réalité augmentée qui transforment votre apparence. Ils peuvent également augmenter le monde qui vous entoure. Des objectifs sont appliqués aux clichés pour ajouter des effets 3D, des objets, des personnages et des transformations.

Les filtres Snapchat client sont des filtres conçus par des Snapchatters de tous les jours, plutôt que par lentreprise Snap. Ils ne sont disponibles que dans des zones désignées (également appelées clôtures géographiques), ils sont donc souvent appelés « géofiltres ». Vous pourriez même entendre des filtres personnalisés décrits comme des "filtres à la demande" - car ils ne sont disponibles que pendant un certain temps. Pour simplifier les choses dans le cadre de ce guide, Pocket-lint les appelle des filtres personnalisés.

Si vous souhaitez créer un filtre, plusieurs options soffrent à vous :

Vous pouvez soumettre un filtre communautaire gratuit pour votre ville, un lieu spécial ou un point de repère. Vous pouvez concevoir et acheter un filtre pour un événement à venir, comme un anniversaire. Ou, si vous êtes une entreprise, vous pouvez faire de la publicité sur Snapchat.

Pour les besoins de ce guide, nous allons expliquer loption n°2 : Comment concevoir et acheter un filtre Snapchat pour un événement.

Snapchat vous permet de créer et dacheter votre propre filtre personnalisé pour célébrer un événement spécial ou peut-être même pour montrer votre entreprise. Vous pouvez contrôler la conception et décider de la durée de disponibilité du filtre. Gardez simplement à lesprit que le prix de votre filtre dépend de la durée pendant laquelle vous souhaitez quil soit disponible, de la taille de la zone dans laquelle il sera disponible (ou de la taille de votre "géo clôture") et même de lendroit où il sera disponible. (alias votre "géo clôture").

Pour commencer, suivez ces étapes :

Accédez au site Web Créez votre propre filtre. À laide de loutil de conception à lécran, créez votre filtre. Pour des instructions plus détaillées, consultez la section suivante de notre guide. Choisissez quand et où il doit être disponible. Soumettez-le à Team Snapchat pour approbation. On vous demandera sil sagit dun usage personnel ou professionnel.

Vous serez également invité à lui donner un nom et à saisir des informations de paiement.

Remarque : soumettez votre filtre au moins 24 heures avant sa date de lancement, afin que vous ayez du temps pour les modifications de dernière minute. Vous pouvez en soumettre un jusquà 180 jours à lavance.

Snapchat évalue les filtres personnalisés en fonction de la taille de la zone quils couvrent (un maximum de 5 000 000 pieds carrés est autorisé) et de la durée dactivité (que ce soit un jour ou un an). Daprès ce que nous pouvons dire, le prix commence à environ 5 $ à 20 $ par jour pour exécuter un filtre sur une zone de taille minimale telle quune maison.

Daccord, disons que vous êtes bloqué à létape 2 ci-dessus et que vous avez besoin daide pour la conception. Vous pouvez commencer avec les modèles de filtres prédéfinis de Snapchat et les modifier, ou vous pouvez télécharger vos propres illustrations que vous avez créées à partir de zéro à laide dun logiciel de retouche dimages tel quAdobe Photoshop ou Illustrator. Si vous nêtes pas très au fait de ces programmes, envisagez peut-être d acheter des illustrations de filtres personnalisés sur Etsy - où les vendeurs vous fourniront des fichiers de conception à télécharger.

Connectez-vous au site Web Créez votre propre filtre. Vous devez utiliser un ordinateur portable ou de bureau. Sélectionnez Créer un filtre. Sélectionnez choisissez un modèle ou téléchargez votre propre design. Pour lune ou lautre option, vous pouvez ajouter du texte, des images et Bitmoji.

Vous pouvez également ajouter Friendmoji. (Cliquez sur + Amis et choisissez quelquun.) Lorsque votre filtre semble bon, cliquez sur Suivant.

Remarque : vous pouvez toujours modifier la conception de votre filtre en ligne après coup. Reconnectez-vous simplement au site Web Créez votre propre filtre, accédez au menu (symbole du hamburger) dans le coin supérieur, sélectionnez Mes commandes, puis la soumission que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le design pour commencer à le modifier. Noubliez pas, cependant, que toutes les conceptions révisées doivent être examinées par Snapchat. Une fois approuvé, le nouveau design remplacera lancien. Facile!

Si vous créez et téléchargez des illustrations personnalisées que vous avez réalisées au préalable dans un logiciel de retouche dimages ou achetées sur Etsy, Snapchat recommande ces directives :

Les fichiers doivent mesurer 1080px de large sur 2340px de haut.

La taille des fichiers doit être inférieure à 300 Ko.

La résolution du fichier doit être de 72 DPI.

Les fichiers doivent être enregistrés en tant que fichier .PNG avec un fond transparent.

Enregistrez votre filtre à partir du menu Fichier en utilisant cette méthode : Enregistrer > Enregistrer pour le Web (Héritage). Sélectionnez le préréglage « PNG-24 » dans le menu déroulant.

Laissez suffisamment despace libre pour que les gens puissent voir votre snap après avoir appliqué votre filtre. Vous ne devez couvrir que les 25 % supérieurs ou inférieurs de lécran.



Remarque : Snapchat propose plus de conseils de soumission de filtres sur sa page FAQ ici.

Lors de la création dun filtre Snapchat personnalisé, vous devez choisir une heure de début/fin et choisir un emplacement.

Il sagit de la fenêtre de temps pendant laquelle votre filtre sera disponible à utiliser. Si vous sélectionnez Répéter lévénement, vous pouvez choisir dexécuter votre filtre à certaines heures de la journée ou de la semaine. Vous pouvez également exécuter votre filtre pendant un an si vous sélectionnez Acheter annuellement. Assurez-vous simplement que le fuseau horaire correspond à lheure locale où se trouve votre filtre.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre filtre (ou là où les gens doivent être pour lutiliser), cela sappelle une barrière géographique. Lors de la conception de votre filtre, saisissez simplement ladresse, cliquez sur Dessiner une clôture et tracez la zone souhaitée. Quand il semble bon, cliquez sur Commander. Si votre emplacement change ou quun événement est reprogrammé, vous pouvez toujours annuler votre commande dorigine et la soumettre à nouveau avec de nouveaux paramètres. Pour obtenir des conseils sur la création de votre clôture géographique, consultez la FAQ de Snapchat .

Snapchat vous permet de voir combien de fois votre filtre a été consulté et utilisé. Les métriques ne se mettent pas à jour instantanément. Ils peuvent retarder denviron 24 heures.

Connectez-vous au site Web Créez votre propre filtre.

Cliquez sur le menu (symbole du hamburger) dans le coin supérieur gauche.

Sélectionnez Mes commandes.

Sélectionnez un filtre.

Voir les métriques.

Enfin, voyons comment ajouter votre nouveau filtre personnalisé à vos photos et vidéos.

Ouvrez Snapchat. Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton de capture pour prendre une photo. Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir un filtre. Votre filtre apparaîtra en option pour les utilisateurs de votre clôture géographique. Appuyez sur le bouton de calque pour ajouter plusieurs filtres.

Remarque : tant que votre filtre est actif, tout le monde dans la zone géographique définie de votre filtre pourra lutiliser un nombre illimité de fois sur Snapchat.

Pocket-lint a un guide sur Snapchat ici , tandis que Snapchat a un hub daide ici.