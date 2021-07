Comment regarder des émissions HBO Max dans Snapchat avec vos amis gratuitement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Warner Media et Snap se sont associés pour ajouter des épisodes complets démissions HBO Max à l application mobile Snapchat . Leffort, appelé HBO Max Minis , vous permettra de diffuser des épisodes sélectionnés des meilleures séries avec jusquà 63 autres Snapchatters. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment le faire.

HBO Max Minis fait partie de Snapchat Minis , qui a été lancé en 2020 pour permettre à Snap doffrir des expériences dapplications tierces au sein de Snapchat. Snap se réfère en fait aux Minis comme des "utilitaires de la taille dune bouchée". Vous pouvez les utiliser pour acheter des billets via Atom, méditer via Headspace et même vous inscrire pour voter aux États-Unis.

Et maintenant, avec HBO Max Minis, vous pouvez diffuser gratuitement des épisodes entiers de plus dune douzaine de séries à partir du service de streaming, y compris les pilotes.

Vous pouvez lancer lexpérience HBO Max Mini via licône de fusée qui apparaît dans le chat ou via la recherche. Une fois HBO Max Mini lancé dans lapplication Snapchat, vous devrez vérifier votre date de naissance. (Vous devez entrer votre date de naissance pour accéder au contenu adapté à lâge.)

HBO Max Mini proposera les meilleurs titres HBO, y compris de nouvelles versions comme Gossip Girl redémarrée, danciens favoris comme Game of Thrones, ainsi que des épisodes pilotes dautres émissions à succès sur le service de streaming HBO Max. La liste complète des émissions HBO Max avec des épisodes disponibles en streaming sur Snapchat est la suivante :

La meilleure partie de lexpérience HBO Max Mini est peut-être quelle offre une lecture synchronisée, de sorte que tous ceux qui regardent une émission peuvent diffuser le même titre ensemble. Jusquà 64 utilisateurs peuvent rejoindre une session HBO Max Mini en envoyant un message dans le chat avec un lien pour rejoindre le Snap Mini ou en envoyant un lien autocollant cliquable à laide de lappareil photo de Snapchat. Une fois un titre diffusé, tout le monde pourra co-regarder, discuter et envoyer des réactions Bitmoji en temps réel.

Oui. Mais, selon le propriétaire de HBO Max, Warner Media, lidée derrière HBO Max Minis est dencourager les utilisateurs à sabonner. Lexpérience offrira la possibilité daller sur HBO Max après la fin dun épisode afin quils puissent continuer à regarder la série. (Ceci sera montré aux utilisateurs de 18 ans et plus, a déclaré la société.)

Consultez nos guides sur HBO Max et Snapchat :