Comment ajouter un avatar Bitmoji 3D à votre profil Snapchat

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snapchat a mis à jour les profils dutilisateurs pour inclure les avatars 3D Bitmoji. Auparavant, les avatars de profil Bitmoji nétaient disponibles quen 2D.

Les nouveaux avatars Bitmoji 3D sont disponibles aux États-Unis et offrent plus de 1 200 combinaisons différentes dexpressions faciales, de poses, darrière-plans et de gestes. Selon Snap, plus de 70% des 280 millions dutilisateurs actifs quotidiens de Snapchat ont leur avatar Bitmoji lié à leurs comptes Snapchat.

Gardez à lesprit que Snapchat a lancé pour la première fois les Bitmojis 3D il y a plus de quatre ans, principalement en tant quobjectif afin que les utilisateurs puissent placer une version animée et 3D de leur Bitmoji dans le monde en réalité augmentée. Maintenant, cette technologie arrive simplement aux avatars, de sorte que votre profil peut être plus expressif, probablement.

Cest facile. Suivez ces étapes pour créer et modifier un avatar Bitmoji 3D...

Si vous souhaitez obtenir un Bitmoji 3D, changez le style de lavatar en Bitmoji Deluxe dans Mon profil . Vous pouvez personnaliser votre en-tête Bitmoji 3D en appuyant dessus ou en tirant sur votre carte de profil - cest aussi simple que cela. Lors de la création dun Bitmoji 3D, vous aurez la possibilité de changer de tenue et de mettre à jour la pose et larrière-plan.

Ouvrez la dernière version de Snapchat depuis l App Store ou Google Play Store Appuyez sur licône de profil en haut pour accéder à votre écran de profil Faites défiler jusquà Trouver Bitmoji Sélectionnez Créer mon avatar Suivez les instructions à lécran

Remarque : si vous possédez déjà un Bitmoji et que vous souhaitez le lier à Snapchat :

Appuyez sur licône de profil en haut pour accéder à votre écran de profil Appuyez sur Ajouter Bitmoji Suivez ensuite les instructions à lécran Vous avez besoin dun appareil exécutant au moins iOS 10 ou Android 5.0.

Créez votre avatar Bitmoji en suivant les étapes ci-dessus. Si vous souhaitez le modifier, appuyez sur licône de profil en haut pour accéder à lécran de votre profil. Appuyez sur Bitmoji. Sélectionnez maintenant lune de ces options dédition : Modifier mon Bitmoji pour modifier son apparence

Changer ma tenue pour obtenir de nouveaux vêtements

Changez mon Bitmoji Selfie pour mettre à jour votre Bitmoji sur lécran Amis

Vous ne perdrez pas votre ancien avatar lorsque vous passerez à Bitmoji Deluxe (alias Bitmoji 3D). Mais si vous voulez essayer un style Bitmoji autre que la 3D, suivez ces étapes :

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 20 Juillet 2021

Téléchargez lapplication Bitmoji depuis l App Store ou Google Play Store Dans lapplication Bitmoji, appuyez sur licône dengrenage rond dans le coin Appuyez sur Modifier le style davatar Faites glisser pour sélectionner le style davatar que vous voulez

Il existe trois styles davatar différents que vous pouvez utiliser à tout moment :

Bitmoji Deluxe (alias Bitmoji 3D)

Bitmoji Classique

Bitstrips

Consultez notre guide Snapchat.