Comment trouver et utiliser les objectifs de dessin animé de Snapchat

(Pocket-lint) - Depuis un an, les gens ont tendance à transformer leurs selfies en personnages de dessins animés de style Disney et Pixar.

Tout a commencé lété dernier - lorsque Snapchat a publié un objectif que les utilisateurs de TikTok ont coopté et ont commencé à utiliser pour "Disney-ifier" leurs animaux de compagnie et marquer leurs publications avec le hashtag #disneydog. Snapchat a ensuite publié des lentilles de dessin animé de suivi. De plus, il y a un autre joueur dans lespace - Voila AI Artist - qui devient actuellement viral sur Facebook et Instagram. Vous pouvez en savoir plus sur Voila dans notre guide séparé. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de dessin animé de Snapchat, ne cherchez pas plus loin.

Il y a trois lentilles de dessin animé qui attirent toute lattention sur Snapchat. Lun sappelle Cartoon Face , sorti en août 2020. Il a été suivi deCartoon , un objectif plus avancé qui transforme tout votre visage en un personnage de style Disney. Le troisième objectif, Cartoon 3D Style , est sorti en juin 2021 (tout comme Voila AI Artist a explosé en popularité). Il a plus une apparence de dessin animé semblable à Pixar et vous permet de basculer entre ce qui semble être deux genres - un avec des oreilles proéminentes.

Gardez à lesprit que Voila utilise lIA pour transformer les selfies que vous prenez sur le moment (ou téléchargez) en un dessin animé de type Pixar. Cependant, il ne rend que les images fixes. Snapchat fonctionne en temps réel sur vidéo, vous permettant de créer des clips de vous-même sous forme de dessin animé en mouvement que vous pouvez ensuite partager avec des amis sur lapplication ou télécharger sur votre appareil pour les publier ailleurs.

Remarque : les objectifs Snapchat sont différents des filtres Snapchat. Les lentilles de Snapchat - en particulier les lentilles faciales - utilisent la réalité augmentée pour vous transformer, vous et vos amis, en quelque chose de nouveau - comme des chiots, des bébés ou, dans ce cas, des dessins animés. Les filtres Snapchat, en revanche, sont des superpositions de conception que vous ajoutez en plus de vos clichés. Sur dautres plateformes telles quInstagram, les expériences de type lentille sont généralement appelées filtres. Sur TikTok, cependant, ils sont appelés effets. Déroutant, non ?

Il existe plusieurs façons de trouver les objectifs de dessin animé de Snapchat.

Vous pouvez ouvrir l objectif Cartoon Face directement via ce lien , ou vous pouvez le trouver et louvrir en suivant ces étapes :

Ouvrez la dernière version de Snapchat. Accédez à lécran de la caméra. Cliquez sur licône du visage souriant à droite du bouton de lappareil photo. Cliquez sur "Explorer" dans le coin inférieur droit de lécran. Dans la barre de recherche, tapez le mot « dessin animé ». Snapchat affichera des objectifs connexes. Recherchez celui qui sappelle "Cartoon Face" et sélectionnez-le. Maintenez le bouton de la caméra enfoncé pour filmer votre vidéo. Enregistrez-le dans votre pellicule ou envoyez-le à dautres ou à votre histoire.

Vous pouvez ouvrir l objectif Cartoon directement via ce lien , ou vous pouvez le trouver et louvrir en suivant ces étapes :

Ouvrez la dernière version de Snapchat. Accédez à lécran de la caméra. Cliquez sur licône du visage souriant à droite du bouton de lappareil photo. Cliquez sur "Explorer" dans le coin inférieur droit de lécran. Dans la barre de recherche, tapez le mot « dessin animé ». Snapchat affichera des objectifs connexes. Recherchez celui qui sappelle "Dessin animé" et sélectionnez-le. Maintenez le bouton de la caméra enfoncé pour filmer votre vidéo. Enregistrez-le dans votre pellicule ou envoyez-le à dautres ou à votre histoire.

Vous pouvez ouvrir l objectif Cartoon 3D Style directement via ce lien , ou vous pouvez le trouver et louvrir en suivant ces étapes :

Ouvrez la dernière version de Snapchat. Accédez à lécran de la caméra. Cliquez sur licône du visage souriant à droite du bouton de lappareil photo. Cliquez sur "Explorer" dans le coin inférieur droit de lécran. Dans la barre de recherche, tapez le mot « dessin animé ». Snapchat affichera des objectifs connexes. Recherchez celui appelé "Style 3D de dessin animé" et sélectionnez-le. Maintenez le bouton de la caméra enfoncé pour filmer votre vidéo. Vous pouvez appuyer sur lécran pour basculer entre les effets de lobjectif. Enregistrez-le dans votre pellicule ou envoyez-le à dautres ou à votre histoire.

Consultez notre guide sur Snapchat pour en savoir plus sur le fonctionnement de lapplication.

Écrit par Maggie Tillman.