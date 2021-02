Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité, ou une soi-disant «info-bulle». Cela sappelle Friend Check Up.

En gros, lorsque vous êtes ami avec quelquun sur Snapchat , vous louvrez à vos histoires et même à votre emplacement, en fonction de vos paramètres, bien sûr. Mais avec la nouvelle fonctionnalité de vérification des amis, Snap veut sassurer que toutes les personnes avec lesquelles vous êtes amis sur sa plate-forme sont quelquun avec qui vous voulez vraiment devenir ami et vous donner accès et publier.

«Lors de la journée pour un Internet plus sûr, nous allons encore plus loin en annonçant… la vérification des amis qui incitera les Snapchatters à revoir leurs listes damis et à sassurer quelle est composée de personnes auxquelles ils veulent toujours être connectés», a expliqué Snapchat.

Pensez simplement aux nombreuses fois où vous avez vu un adepte et navez aucune idée de qui il est ou quand il vous a fait un ami. Vous pouvez désormais remédier à cela avec Friend Check Up, qui, selon Snap, sera déployé dans le monde entier sur Android "dans les semaines à venir" et sur les appareils iOS "dans les mois à venir". Il apparaîtra comme une notification de rappel sur lécran de votre profil, comme vu ci-dessous.

Noubliez pas que vous pouvez toujours couper vos amis sans la vérification des amis. Accédez simplement à votre profil et appuyez sur Mes amis. À partir de là, vous pouvez supprimer un ami en appuyant longuement sur son nom jusquà ce que les options Bloquer / Supprimer apparaissent.

Pour plus de conseils et astuces Snapchat, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.