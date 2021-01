Ryan Reynolds jouera dans Ryan ne sait pas sur Snapchat

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acteur, futur copropriétaire du Wrexham FC, et probablement le gars le plus cool de la planète, Ryan Reynolds va bientôt jouer dans sa propre série sur Snapchat .

Ryan Doesnt Know est une série de 12 épisodes qui charge la star de Deadpool dacquérir de nouvelles compétences. Il parlera à des experts dans un certain nombre de domaines, y compris le lancer de hache, la sculpture florale et la magie des effets vidéo, puis sessayera à chaque métier - probablement avec un effet hilarant.

Une bande-annonce a été publiée qui comprend lune des autres compétences quil tentera - la sculpture sur glace avec des tronçonneuses - comme enseigné par Shintaro Okamoto.

La nouvelle série débutera le 30 janvier 2021 et les épisodes seront ensuite diffusés tous les deux jours.

Il se trouvera sur la zone Discover de Snapchat. Vous pouvez le visionner et / ou vous abonner via le lien ici .

En plus de son nouveau spectacle et de la prise de contrôle imminente du Wrexham FC (avec Rob McElhenney), Reynolds apparaîtra bientôt dans The Hitmans Wifes Bodyguard - la suite de The Hitmans Bodyguard dans lequel il a joué aux côtés de Samuel L.Jackson. Il travaille également actuellement sur un scénario et une idée pour Deadpool 3, qui sera le premier de la franchise à faire partie de l univers officiel de Marvel Cinematic .

Écrit par Rik Henderson.