Comment fonctionne Snapchat Spotlight: la fonctionnalité de type TikTok expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap a annoncé une nouvelle section dans Snapchat, appelée Spotlight, conçue pour faire apparaître des vidéos virales de type TikTok des utilisateurs.

Spotlight est un nouvel onglet dédié dans l application Snapchat . Les vidéos - ou clichés Spotlight - apparaissant dans cette section durent jusquà 60 secondes.

Lorsque vous accédez à Spotlight, vous verrez des instantanés Spotlight en fonction de ce que lalgorithme de Snapchat pense que vous voulez voir (probablement influencé par ce que vous avez vu dans le passé et combien de temps vous avez regardé). Gardez à lesprit que Snapchat permet déjà aux utilisateurs de soumettre leurs clichés à un emplacement Snap Map pour que quiconque puisse les consulter à un moment ou à un endroit donné. Contrairement à la façon dont cette fonctionnalité est généralement utilisée, Spotlight est spécialement conçu pour les vidéos virales de type TikTok.

Cependant, contrairement aux TikToks, les instantanés Spotlight ne comporteront pas de section de commentaires publique et les profils des utilisateurs sont privés par défaut.

Les Snapchatters peuvent, par conséquent, garder leurs comptes de la vue du public tout en continuant à publier du contenu dans Spotlight. En fait, nimporte qui peut soumettre ses clichés à Spotlight pour que dautres les voient; il vous suffit dappuyer sur «Spotlight» lors de la publication pour lenvoyer à la section. Snap a déclaré quil payait même certains créateurs pour publier, promettant de débourser plus dun million de dollars entre les créateurs les plus populaires de lapplication par jour jusquen 2021.

Snap a déclaré quil vous enverrait un message directement via Team Snapchat si vous avez gagné, ainsi quun lien vers un fournisseur de paiement tiers (Hyperwallet).

Les instantanés Spotlight sont un type de capture quun utilisateur peut envoyer à la nouvelle section Spotlight. Vous les capturez comme nimporte quel autre cliché ( il y a un guide ici ), mais au lieu de les envoyer à un ami ou à votre histoire, vous les envoyez à Spotlight. Snap a déclaré que les clichés Spotlight devraient être des vidéos verticales avec du son. Si vous essayez denvoyer des photos dimages fixes, des clichés horizontaux, des clichés flous ou des clichés contenant uniquement du texte, ils napparaîtront pas dans Spotlight.

Snap vous recommande dajouter un #topic sur la page Envoyer vers afin que dautres puissent participer ou explorer plus de Snaps comme le vôtre, et dutiliser des outils créatifs tels que des légendes, des sons, des objectifs ou des GIF pour faire ressortir vos snaps. Vous pouvez envoyer des clichés à partir de votre pellicule ou de vos souvenirs, mais Snap a indiqué aux utilisateurs quil souhaitait "voir vos meilleurs éléments". Cela peut également limiter le nombre de clichés que vous pouvez soumettre à Spotlight dans une certaine fenêtre de temps.

Snap a un guide qui vous guide à travers les outils créatifs que vous pouvez utiliser pour créer un snap Spotlight. Il détaille même comment supprimer un accrochage Spotlight.

Vous pouvez voir des exemples de clichés Spotlight dans le tweet dannonce de Snap:

Présentation de Spotlight



Le meilleur de Snapchat. Asseyez-vous et profitez de tout ou envoyez vos instantanés vidéo et vous pourriez gagner plus de 1 000 000 USD par jour. Bon claquement! https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk