(Pocket-lint) - Snapchat permettrait désormais aux créateurs de révéler leur nombre total dabonnés, marquant la première fois que lapplication a donné à lun de ses utilisateurs un moyen public dafficher la taille de leurs abonnés.

Cest un changement majeur de politique, comme la rapporté Tubefilter pour la première fois.

Snap, la société à lorigine de Snapchat , a déclaré à The Verge quelle avait écouté les commentaires de la communauté des créateurs et que beaucoup dentre eux avaient exprimé leur intérêt à montrer que leur audience sur Snapchat augmentait. En conséquence, à partir du 3 novembre 2020, le nombre dabonnés est visible, bien que les créateurs puissent le désactiver.

Pocket-lint a contacté Snap pour en savoir plus sur la manière dont les créateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité dans les paramètres et si tous les utilisateurs bénéficieront de la même fonctionnalité.

Gardez à lesprit que Snapchat met un point dhonneur à différencier les utilisateurs des créateurs sur la plateforme. Il a même introduit des profils de créateurs il y a quelques mois et donne aux créateurs un aperçu de leur public. Ces métriques ne sont visibles que par les créateurs eux-mêmes; Cependant, le nombre dabonnés est une mesure publique que les autres peuvent voir.

À titre de comparaison, sur Instagram et TikTok, les gens et les marques peuvent depuis longtemps voir facilement le nombre dabonnés, ce qui les aide à déterminer la popularité dun utilisateur. En adoptant une telle fonctionnalité, Snapchat pourrait attirer plus de créateurs et dinfluenceurs qui utilisent les réseaux sociaux pour générer des revenus et promouvoir leur entreprise.

Écrit par Maggie Tillman.