Snapchat sen prend à TikTok en ajoutant de la musique aux snaps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snapchat apporte enfin de la musique aux clichés - ce pour quoi TikTok est connu - avec une nouvelle fonctionnalité musicale appelée Sons.

Pendant de nombreuses années, les applications de médias sociaux ont copié Snapchat . Pensez simplement au format des «histoires». Snap a lancé cette tendance, et maintenant tout, dInstagram à YouTube, propose une fonctionnalité "histoires". Mais, ces derniers temps, TikTok a été le nouvel enfant cool de la ville, avec sa capacité à servir un flux infini de vidéos musicales virales et en donnant aux utilisateurs coincés à la maison pendant la pandémie des moyens créatifs de sexprimer.

Il nest donc pas surprenant de voir que Snapchat copie maintenant TikTok . Il permet aux utilisateurs dajouter des chansons qui joueront avec leurs messages. Ils peuvent parcourir une sélection de chansons et en ajouter une à leur snap, et lorsquun autre utilisateur ouvre le snap, ils peuvent glisser vers le haut pour en savoir plus ou diffuser la chanson dans une autre application musicale. Snap a commencé à tester cette fonctionnalité en août. Il est maintenant disponible pour tous les utilisateurs diPhone (pas encore sur Android).

Contrairement à TikTok, cependant, il ny a quune poignée de pistes disponibles. Mais Snap dit quil a des accords pluriannuels avec des étiquettes en préparation.

Snap travaille également sur une autre fonctionnalité de type TikTok, à venir dans "mois", qui permettra aux utilisateurs dajouter leur propre audio aux snaps.

Écrit par Maggie Tillman.