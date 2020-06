Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Snap a terminé son discours douverture Partner Summit, où il a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Snapchat ainsi que des mises à jour de plate-forme, des accords de partenariat et de nouveaux efforts dintégration. Tout de lAR au bien-être a été abordé pendant lévénement. Voici un récapitulatif de toutes les annonces importantes, y compris une explication de tout ce qui est nouveau sur lapplication mobile Snapchat.

Snap a retransmis le Sommet des partenaires 2020 le 11 juin à 9 h 45, heure du Pacifique. Des dirigeants de toute la société ont présenté de nouvelles fonctionnalités et annoncé de nouveaux partenariats lors de cet événement unique. Le deuxième sommet annuel a été initialement mis en ligne début avril mais a été reporté par la pandémie de COVID-19. Snap a déclaré que les séances en petits groupes de vidéos en profondeur seront accessibles au public après le discours douverture.

Snap a annoncé larrivée de nouveaux outils de navigation dans Snap au Snap Partner Summit 2020, notamment une barre daction, des lieux dans Snap Map, des rubriques pour notre histoire et des réponses dhistoires. Il a également annoncé de nouvelles expériences AR, telles que des créations SnapML pour Lens Studio, des objectifs locaux partagés et la possibilité didentifier les plantes et plus encore avec un scan. Snap a également annoncé de nouveaux contenus Discover et Snap Originals.

Il y a une nouvelle section Happening Now dans Discover qui met également en évidence les nouvelles, la météo et les horoscopes. Dautres annonces incluent une liste defforts de bien-être, tels que le centre de ressources Here For You dans les profils. Il existe également un certain nombre de mises à niveau de la plate-forme, de nouvelles expériences HTML5 dans le chat (appelées Snap Minis) à des avatars Bitmoji 3D dans des jeux tiers. Consultez les détails ci-dessous.

Snap présente une nouvelle façon de naviguer sur Snapchat, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour Snap Map et Stories.

Snapchat a un nouvel élément Action Bar, qui selon Snap est conçu pour fournir une "navigation de haut niveau" à partir du moment où vous ouvrez lapplication mobile Snapchat. Il est censé également changer de contexte en fonction de ce que vous faites ou regardez.

Snap Map, une fonctionnalité de carte qui montre ce que font vos amis Snapchat et met en évidence les histoires de la communauté Snapchat, reçoit une mise à jour qui ajoutera des lieux. Ceux-ci facilitent la recherche de spots populaires dans le monde entier.

Un profil de lieu comprend des instantanés de lemplacement, de ladresse, des heures douverture et des avis de TripAdvisor et de Foursquare. Vous pourrez également commander de la nourriture dans Places - via Postmates, DoorDash et Uber Eats - à partir bientôt aux États-Unis.

Notre histoire est lendroit où les utilisateurs de Snapchat peuvent soumettre leurs clichés et vidéos sur les événements qui se déroulent autour deux, et dautres utilisateurs peuvent le voir dans le monde entier. Ils sont classés par léquipe Snapchat pour capturer lévénement local. Snap a déclaré que plus de trois millions de clichés par jour étaient partagés avec Notre histoire. Maintenant, il existe une nouvelle façon dutiliser un autocollant de sujet ou de soumettre votre composant logiciel enfichable à un sujet de communauté.

Les exemples de sujets incluent Life Hacks ou Oddly Satisfying. Vous pourrez également parcourir les pages de sujet pour explorer plus de snaps.

Snap a déclaré quil déployait des réponses dhistoires pour "faciliter la communication avec les étoiles Snap que vous suivez". Ces créateurs et célébrités peuvent ensuite transformer vos réponses dhistoires en autocollants et les ajouter à leurs histoires pour des choses comme des questions-réponses séances.

Snap a annoncé de nouvelles lentilles et des expériences de réalité augmentée pour les développeurs, les créateurs et les utilisateurs de Snapchat.

Le principal produit RA de Snap est composé de lentilles fabriquées par la propre équipe de conception de Snap et une communauté mondiale de créateurs. Les développeurs et les créateurs utilisent lapplication de bureau gratuite de Snap - Lens Studio - pour créer et diffuser ces expériences AR sur Snapchat.

Snap met à jour Lens Studio avec de nouvelles fonctionnalités, y compris quelque chose appelé SnapML, qui permet à tout développeur dutiliser ses propres modèles dapprentissage automatique pour alimenter les objectifs. En dautres termes, les développeurs peuvent créer leurs propres objectifs avec des réseaux de neurones quils ont formés.

Snap a déclaré quil était en partenariat avec Wannaby, Prisma, CV2020 et dautres sur les premières "créations SnapML".

Snap est en train de prévisualiser les objectifs locaux, une nouvelle fonctionnalité qui, selon elle, permet «un monde RA persistant et partagé construit directement au-dessus de votre quartier». Bientôt, les utilisateurs de Snapchat pourront utiliser les lentilles locales pour entrer ensemble dans un espace virtuel et "décorer les bâtiments voisins avec de la peinture colorée".

Les utilisateurs de Snapchat peuvent «appuyer et maintenir» sur lécran de la caméra pour déverrouiller les objectifs pertinents en fonction de ce que la caméra voit.

Pour améliorer cette fonctionnalité, Snap sest associé à PlantSnap afin que la caméra Snapchat puisse identifier 90% de toutes les plantes et arbres connus. Il est également partenaire de Dog Scanner, permettant à la caméra de reconnaître près de 400 races. Enfin, plus tard cette année, grâce à Yuka, Snapchat ajoutera un scanner de nutrition, qui fournit une évaluation de la qualité des ingrédients dans de nombreux aliments emballés.

Snap na pas fourni beaucoup de détails, mais une vidéo promotionnelle pour ses nouvelles mises à niveau basées sur lAR a indiqué que les utilisateurs pourront activer un "Lens Voice Scan" pour appliquer certains objectifs. Dans un exemple, Snap a montré une femme demandant à Snapchat de tourner ses cheveux en rose, et cest exactement ce quil a fait.

Nous mettrons à jour ce message lorsque nous en apprendrons davantage.

Snap décrit Discover comme une plate-forme «fermée et organisée». Mais cest essentiellement une section dans Snapchat où vous pouvez regarder des émissions originales en bref. Selon Snap, plus de la moitié de la population américaine de la génération Z regarde Snap Originals. Plus de 35 millions dutilisateurs de Snapchat, par exemple, ont regardé Will From Home, un nouvel Snap Original où Will Smith partage son expérience au foyer.

Snap annonce de nouveaux partenariats conçus pour augmenter la quantité de contenu informatif et divertissant disponible à regarder dans la section Découvrir de Snapchat. Disney, ESPN, NBCUniversal, ViacomCBS, la NBA et la NFL ont tous conclu de nouvelles offres pluriannuelles avec Snap qui se traduiront par de nouveaux spectacles et une programmation originale (aka Snap Originals) pour Discover.

Snap sassocie également à des créateurs comme le fondateur / PDG de Laugh Out Loud, Kevin Hart, lécrivain et réalisateur Catherine Hardwicke, lacteur et producteur Anthony Anderson et Bunim / Murray Productions. Certains de leurs nouveaux Snap Originals devraient être présentés en première au cours de la prochaine année, et ils comprendront des "séries non scénarisées, des docuseries axées sur les personnages et des drames et comédies scénarisés".

Lun des nouveaux spectacles devrait "aider à démystifier la santé mentale". Appelé Coach Kev, il est produit par Laugh Out Loud et met en vedette le comédien et producteur Kevin Hart partageant la positivité et la sagesse, "pour tous ceux qui aspirent à vivre leur meilleure vie". Il sortira plus tard cette année.

Snap introduit une fonctionnalité de nouvelles dans Discover, appelée Happening Now, afin que les utilisateurs puissent consommer plus de nouvelles de dernière minute via lapplication Snapchat. Snap a déclaré que plus de 125 millions de personnes avaient regardé des nouvelles sur Snapchat jusquà présent en 2020, et que Happening Now transforme ces histoires - quil sagisse de politique, de divertissement, de sport, etc. - en un nouveau "format facile à consommer personnalisé pour mobile".

Snap sest associé à plusieurs éditeurs pour fournir du contenu pour Happening Now, notamment The Washington Post, Bloomberg, Reuters, NBC News, ESPN, NowThis, E! Actualités et BuzzFeed News. Il diffusera également des Snaps soumis publiquement par des utilisateurs internationaux. De plus, vous verrez la météo personnalisée dAccuWeather (avec Bitmoji) et les horoscopes de Sanctuary.

Snap annonce de nouvelles fonctionnalités conçues pour éduquer et soutenir les utilisateurs aux prises avec leur propre bien-être. Snap a interrogé ses utilisateurs et a constaté que, lorsquils éprouvent du stress et de lanxiété, "leurs amis sont les premières personnes vers lesquelles ils se tournent lorsquils ont besoin daide, plus que des professionnels ou même leurs parents". Il propose donc des ressources de bien-être préventif aux utilisateurs et à leurs amis.

Snap sest associé à Headspace, un service de méditation et de pleine conscience guidé. Dans le cadre dune autre nouvelle fonctionnalité - appelée Snap Minis, qui permet aux développeurs doffrir leurs propres mini expériences sur Snapchat - il y aura un nouveau Headspace Mini dans les prochaines semaines qui permettra aux utilisateurs de Snapchat daccéder aux méditations et aux pratiques de pleine conscience de Headspace. Tout cela se produit directement dans un chat.

Snapchat a un outil de rapport intégré qui permet aux utilisateurs de Snapchat dalerter Snap lorsquils craignent que leurs amis courent le risque de se faire du mal, et il informera ensuite cet ami de toute aide disponible. Snap met à jour cette expérience afin que les utilisateurs de Snapchat puissent se connecter immédiatement aux services durgence, ou quils puissent envoyer un message à la ligne de texte de crise ou parler à la hotline nationale de prévention du suicide.

Snapchat lance une nouvelle notification de sécurité qui invite les utilisateurs de Snapchat à revoir leur liste damis et à renforcer leur confidentialité.

Snap a un nouvel outil de santé mentale, appelé Here For You , qui fait partie de la fonction de recherche intégrée de Snapchat. Il est conçu pour afficher des «ressources de sécurité» dexperts en santé mentale - y compris des experts locaux - lorsque vous recherchez certains sujets, tels que lanxiété, la dépression, le stress, le deuil, les pensées suicidaires et lintimidation. Maintenant, Snap ajoute un nouveau centre Here For You dans les profils des utilisateurs de Snapchat.

Enfin, Snap a annoncé une multitude de nouvelles mises à jour et partenariats à travers son SnapKit, Snap Games, Bitmoji et dautres plateformes. SnapKit comprend des outils qui permettent aux développeurs dintégrer certaines des meilleures fonctionnalités de Snapchat dans leurs applications. Pendant ce temps, Snap Games est lécosystème de jeux de Snap de mini-jeux que vous pouvez lancer à partir de conversations. Ensuite, il y a les Snap Minis dont nous avons discuté plus tôt.

Ce ne sont que quelques-unes des plateformes et des écosystèmes de Snap. Voici un aperçu des nouveautés de tous.

Les Snap Minis sont des expériences HTML5 conçues pour être utilisées dans les conversations sur Snapchat. Voici quelques-uns des Minis annoncés jusquà présent:

Coachella: coordonnez et planifiez votre programmation avec vos amis.

Headspace: Méditez et envoyez des messages dencouragement avec des amis dans le besoin.

Faisons-le: Besoin de prendre une décision de groupe? Cette mini aide à choisir votre prochain mouvement.

Billets de cinéma: choisissez une heure de spectacle dans un théâtre et sélectionnez des sièges ensemble.

Maître des pronostics: questions opportunes sur tout - voyez quels amis sont psychiques.

Saturne: Partagez et comparez leurs horaires de cours avec leurs camarades.

Tembo: Créez des jeux de cartes flash avec des amis sur Snapchat, pour aider à étudier.

Snap présente le Kit de caméra pour les développeurs afin quils puissent apporter les capacités de RA et de caméra de Snapchat à leurs propres applications. Snap a déclaré que, grâce au Camera Kit, les objectifs construits à laide de Lens Studio peuvent désormais vivre sur leur application et Snapchat. Voici les partenaires qui prévoient dutiliser Camera Kit:

Application MLB Ballpark: vous pourrez interagir avec des équipes et des mascottes en réalité augmentée.

Nike: Snapchat Lenses dans une nouvelle application de bien-être permettra des réponses vidéo et des duos.

Squad: les utilisateurs de Squad pourront ajouter des objectifs amusants tout en regardant des vidéos ensemble.

Triller: la communauté de Triller pourra interagir avec des objectifs inspirés par des artistes.

En tant que mise à jour du Creative Kit de Snapchat, Snap présente les objectifs dynamiques, permettant aux développeurs dapporter des informations en temps réel de leurs applications dans les objectifs. Les utilisateurs pourront également partager des objectifs sur Snapchat à partir dapplications, notamment Houseparty, Nike et Yahoo! Sports fantastiques.

Snap lance une nouvelle initiative appelée Bitmoji for Games. Il apporte des avatars Bitmoji 3D aux jeux tiers, afin que les utilisateurs puissent jouer en tant que Bitmoji dans divers titres sur nimporte quelle plate-forme, y compris mobile, PC et console. Gardez à lesprit que Snap a acheté Bitmoji il y a des années et offre depuis longtemps à ses utilisateurs la possibilité denvoyer des autocollants et dautres animations mignonnes avec leurs avatars Bitmoji personnalisés.

Quelques-uns des titres pris en charge par Bitmoji pour les jeux au lancement comprennent:

Perfect Master 3D (Gismart)

Scrabble GO (Scopely)

SingHeads (Dream Reality Interactive)

Super Brawl Universe (Nickelodeon et Playsoft)

Uno! (Mattel)

Vaudou

Water Shooty (Rollic et Tiplay Studio)

Snap a annoncé une nouvelle liste de jeux de lui-même ainsi que de partenaires nouveaux et existants:

Bitmoji Paint (Snap): Rassemblez-vous pour contribuer à un collage massif.

Bumped Out (Zynga): contrôlez les véhicules et tentez de faire tomber des amis dune île.

Friend Quizzes (Game Closure): Partagez des quiz et découvrez qui obtient les meilleurs scores.

Nordeus: Devenez champion de football.

Quiz Party (Mojiworks): Testez vos connaissances dans des catégories avec vos amis.

Ready Set Golf! (PikPok): Un jeu de mini-golf où les joueurs utilisent leur intelligence et leurs réflexes.

Sling Racers (Madbox): swing, touchez pour accrocher et faites des sauts dans ce jeu multijoueur en temps réel.

Snow Time (Funday Factory): dévalez les pentes avec votre Bitmoji.

Super Snappy Bowling (NOWWA): jeu de bowling multijoueur en temps réel.

Consultez le blog de Snapchat pour plus de détails.