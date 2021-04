Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Loutil de santé mentale de Snap, appelé Here For You, veut que vous sachiez que quelquun est toujours là pour vous.

Dévoilé à lorigine lannée dernière, Here for You est conçu pour offrir un «soutien proactif dans lapplication» aux Snapchatters qui peuvent être confrontés à des crises de santé mentale ou émotionnelles. Il est également utile à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces problèmes et aider ceux qui les traitent. Here For You a été annoncé avant la pandémie de coronavirus , puis il a été déployé tôt pour aider les gens à faire face à tous les effets de lisolement.

Here For You est conçu pour afficher des «ressources de sécurité» dexperts en santé mentale - y compris des experts locaux - lorsque vous recherchez certains sujets, tels que lanxiété, la dépression, le stress, le chagrin, les pensées suicidaires et lintimidation. Il y a un sujet spécifique au COVID-19, par exemple, avec des informations du Ad Council, de lOrganisation mondiale de la santé, du CDC, de Crisis Text Line, du NHS et dautres. Snap, la société derrière Snapchat, sest associée à ces experts pour créer du contenu spécifiquement lié au coronavirus.

Dans un communiqué , Snap a déclaré que Here For You est "informé par des études" qui montrent que la connexion avec les autres est la meilleure défense contre les "sentiments de solitude".



La fonction de recherche de lapplication Snapchat pour iOS et Android vous aidera à trouver des amis, des souvenirs enregistrés, des objectifs, des histoires déditeurs et maintenant, des ressources Here For You. Tapez simplement un sujet lié à la santé mentale, comme la dépression, le suicide ou même simplement «triste», et vous verrez alors des suggestions Here For You liées au sujet que vous recherchez. Vous verrez également des ressources liées à la pandémie, si vous recherchez des choses comme le coronavirus ou le COVID-19. Vous pouvez également vous abonner à Here For You pour des mises à jour régulières.

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Snapchat. À moins que vous ne soyez un nouvel utilisateur qui doit dabord vous inscrire, vous devriez voir la caméra. Recherchez le bouton Rechercher (icône en forme de loupe) en haut et appuyez dessus. Maintenant, commencez à taper dans le champ de recherche. Tapez «Here For You» pour trouver la fonctionnalité et vous abonner, ou tapez des mots liés aux crises de santé mentale ou à la pandémie à faire apparaître Here For You contenu lié au terme de recherche.

Écrit par Maggie Tillman.