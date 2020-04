Comment fonctionne Snapchat et quel est le but ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Snapchat a beaucoup changé ces dernières années, avec des mises à jour fréquentes signifient que l'application ressemble et fonctionne presque rien comme il l'a fait à l'origine.

Snap, la société derrière Snapchat, est si agressive à apporter des modifications à l'application qu'il peut être difficile de suivre le fonctionnement réel de Snapchat, même si vous êtes un utilisateur régulier. Pour faciliter les choses pour vous et les débutants, Pocket-Lint a compilé ce guide. À la fin de celui-ci, vous saurez toutes les facettes de l'application. Et lorsque la prochaine mise à jour arrivera, assurez-vous de revenir ici pour plus de détails.

Snapchat est une application mobile pour les appareils Android et iOS. Il est dirigé par le co-fondateur Evan Spiegel. L'un des concepts fondamentaux de l'application est que toute image, vidéo ou message que vous envoyez - par défaut - est mis à la disposition du récepteur pour une courte période avant qu'il ne devienne inaccessible. Cette nature temporaire, ou éphémère, de l'application a été initialement conçue pour encourager un flux d'interaction plus naturel.

Une dernière chose : le développeur de Snapchat est une société publique, appelée Snap. Il prétend être une compagnie de caméras. En tant que tel, il crée d'autres produits, y compris du matériel, comme Snapchat Spectacles, dont vous pouvez tout lire à partir d'ici. En outre, Snapchat est familièrement appelé Snap.

Snapchat était initialement axé sur le partage privé de photos de personne à personne, mais vous pouvez maintenant l'utiliser pour une gamme de tâches différentes, y compris l'envoi de courtes vidéos, le chat vidéo en direct, la messagerie, la création d'avatars Bitmoji ressemblant à une caricature et le partage d'une « histoire » chronologique diffusée sur tous vos suiveurs. Il y a même une zone désignée « Découverte » qui présente du contenu abrégé provenant de grands éditeurs comme Buzzfeed.

Snapchat vous permet même de stocker des médias dans une zone de stockage privée. D'autres fonctionnalités incluent la possibilité d'ajouter des filtres et des objectifs AR-basés sur des accrochages et d'afficher votre position en direct sur une carte du monde. Mais la chose clé à réaliser à propos de Snapchat est qu'il s'agit de la communication instantanée via votre téléphone mobile. Avant Snapchat, les médias sociaux étaient très basés sur le bureau, et il s'agissait d'accumuler des données.

Par exemple, vous publiez des statuts, des tweets, des photos et des vidéos, et vous avez un enregistrement de toutes ces choses en ligne, afin que vos amis puissent les commenter et vous les verrez tous pour toujours. Snapchat a changé cela. Cela a changé la façon dont nous communiquons en ligne. Avec Snapchat, vous pouvez rapidement envoyer une photo de vous-même avec un objectif AR vomi arc-en-ciel appliqué à un ami, et une fois qu'il l'ouvrira, il disparaîtra pour toujours.

Techniquement, ils peuvent la capturer d'écran s'ils le veulent, et répondre avec leur propre réponse photo ou vidéo, qu'ils peuvent également diffuser à leur histoire pour les amis et les adeptes de voir. Il y a tellement d'utilisations pour cette application. Il est difficile de ne pas voir sa valeur et pourquoi il est unique.

De nombreux rapports et études ont affirmé que la plupart de ces utilisateurs sont des membres de la génération Y. Grâce à ces utilisateurs plus jeunes, l'application a donné un certain nombre de termes et de noms uniques différents pour ses fonctionnalités, de « snaps » à « story ». Si vous êtes confus par tout ce lingo, vous devriez vraiment lire la section Glossaire de ce guide Snapchat avant de passer à la façon dont l'application fonctionne réellement.

Snapchatter : Ce n'est plus aussi commun, mais cela signifie un utilisateur de Snapchat.

Snap : Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, ou que vous recevez une photo ou une vidéo, il est connu comme un « snap ». Ainsi, quand quelqu'un vous demande de les capturer, il vous demande de lui envoyer une photo ou une vidéo via Snapchat, ou même un message via la fonction de chat de l'application. L'application Snapchat elle-même est également connue sous le nom de « Snap », tout comme le développeur/société publique de l'application.

Snapback : Ce terme était plus populaire lors du lancement de Snapchat, mais il s'est estompé depuis. Néanmoins, si vous l'avez entendu, sachez simplement que cela signifie simplement une réponse à un clin d'œil. Donc, si vous Snapback, vous répondez simplement à un instantané privé que vous avez reçu.

Story : Vous pouvez relier des accrochages et les diffuser au fur et à mesure que vous les capturez. Ils apparaîtront à vos abonnés comme une bobine « histoire ». Ils peuvent puiser dans votre histoire et regarder chaque clin d'œil pour vivre votre journée entière. Une bobine ne peut être lue que pendant 24 heures, après quoi, elle disparaît pour de bon, bien que vous puissiez toujours sauvegarder votre histoire entière, ou un clin d'œil individuel de votre histoire, dans la section Mémoire - aka stockage privé - de votre Snapchat pour garder éternellement.

Snapcode : Un Snapcode est un code scannable qui rend l'ajout de nouveaux amis encore plus facile. Par exemple, un ami peut simplement flasher sa caméra Snapchat sur votre Snapcode, qui vous ajoutera immédiatement, sans que vous ayez à chercher manuellement leur poignée et appuyez sur le bouton « Ajouter ». Votre Snapcode, qui est similaire à un code QR, peut être localisé sur l'écran Profil. Vous pouvez y accéder en appuyant sur l'icône fantôme ou sur votre Bitmoji dans le coin de l'écran Caméra.

Score : Avez-vous déjà remarqué ce nombre à côté de la poignée d'un ami dans Snapchat ? C'est un score - une équation combinant le nombre de clichés qu'ils ont envoyés et reçus, les histoires qu'ils ont affichées et d'autres facteurs. Vous pouvez trouver le score d'un ami lorsque vous maintenez le nom d'un ami enfoncé dans votre liste de contacts, votre fil d'histoire ou votre espace de discussion. Et vous pouvez trouver le vôtre sous votre Snapcode situé au centre de votre écran Profil. Plus votre score est élevé, plus vous utilisez probablement Snapchat.

Snapstreak : Certains de vos amis ou les personnes que vous suivez peuvent avoir des emoji différents à côté de leur nom Snapchat dans la section Chat de votre Snapchat. Cela signifie qu'ils sont sur une série, ou Snapstreak, avec vous. En d'autres termes, vous et cet ami (e) s vous êtes cassé (sauf la messagerie de chat) dans les 24 heures pendant plus d'un jour consécutif. Pour obtenir une liste complète de ce que chaque émoji ami signifie, allez dans Paramètres > Gérer > Ami Emojis.

Cas de trophée : Snapchat peut vous informer d'un nouveau trophée que vous avez gagné, et en appuyant sur cette notification, vous pouvez accéder à votre cas de trophée, qui contient tous les trophées des jalons que vous avez atteints en tant qu'utilisateur de Snapchat. De l'envoi d'un snap avec un filtre à l'envoi de 50 snapshots avec cinq couleurs ou plus, les trophées encouragent l'interaction des utilisateurs et la création de contenu.

Lentilles : Vous pouvez rendre les clichés encore plus amusants en ajoutant des effets spéciaux et des sons basés sur la réalité augmentée, avec une fonction appelée Lentilles. Pour activer les objectifs, accédez à l'écran de l'appareil photo dans Snapchat, puis appuyez longuement sur votre visage dans la vue de l'appareil photo, et les objectifs doivent apparaître dans une rangée à côté du bouton de capture. Faites glisser votre doigt pour sélectionner l'objectif souhaité, puis appuyez sur le bouton de capture pour en faire un clin d'œil. Les lentilles populaires incluent le « vomi arc-en-ciel » et le « chien avec langue ».

Lentilles 3D World : contrairement aux lentilles, qui sont principalement appliquées sur votre visage - ou un selfie - en temps réel, les lentilles du monde affectent l'environnement qui vous entoure. Ils apparaissent dans la même rangée que les objectifs, mais uniquement lorsque votre appareil photo est tourné vers l'extérieur. Vous pourriez en voir un qui comporte votre avatar Bitmoji, même. Par exemple, un actuel montre notre avatar Bitmoji mélangeant des potions et des produits chimiques tout en étant assis à un bureau. Cette animation est superposée sur le monde qui nous entoure et peut être capturée puis partagée avec nos amis dans un chat ou followers via notre histoire. Les objectifs et les objectifs du monde sont fréquemment modifiés par Snapchat, bien que les objectifs populaires soient récurrents.

Filtre : Vous pouvez jaser votre clin d'œil en ajoutant une superposition amusante avec un filtre. Après avoir pris un claquement, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran d'aperçu pour ajouter des filtres colorés, l'heure actuelle, la météo locale, les superpositions de vitesse ou les géofiltres à votre photo ou vidéo. Après avoir pris votre snap et appliqué votre premier filtre, vous pouvez également appuyer longuement et faire glisser votre doigt pour ajouter un autre filtre.

Géofiltre : Comme les filtres, vous pouvez utiliser un géofiltre pour décorer les snaps. Contrairement aux filtres, cependant, les géofiltres sont spécifiques à votre emplacement ou à un événement auquel vous participez. Ils encouragent les autres utilisateurs à partager leurs expériences avec leurs amis et leurs abonnés. Les géofiltres à la demande peuvent également être conçus et achetés par des particuliers ou des petites entreprises et ne deviennent disponibles que lorsqu'un utilisateur entre dans un endroit donné, tel qu'un lieu de mariage ou de remise des diplômes.

Chat : Il s'agit d'une fonctionnalité de messagerie dans Snapchat qui vous permet de chatter directement avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez accéder à la section Chat en faisant glisser de gauche à droite sur l'écran de l'appareil photo. De là, vous pouvez également envoyer des autocollants Bitmoji, lancer un appel vidéo en direct, envoyer de l'argent, partager des snaps, et plus encore

Mémoires : Depuis le lancement, Snapchat a ajouté plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de faire des captures d'écran ou d'enregistrer des captures d'écran. Le dernier exemple est Memories. Il vous offre non seulement une autre façon de stocker des snapshots dans le cloud de Snapchat, mais également une section pour accéder aux médias stockés localement sur votre appareil. Lorsque vous prenez un clin d'œil, vous verrez une option pour l'enregistrer dans vos Memories (c'est comme un casier de stockage privé), où vous pouvez organiser, modifier, rechercher, verrouiller et partager le snap après coup.

Découvrir : Il s'agit d'une section, à droite de l'écran Camera, destinée aux marques et aux éditeurs, qui peuvent diffuser des histoires pour tous à voir. Sur Discover, vous pouvez trouver des contenus de marque créés par Vice, Cosmopolitan, Daily Mail, ESPN, Tastemade, CNN, Buzzfeed, et plus encore.

Snap Map : Avec cette fonctionnalité, vous pouvez partager votre emplacement avec vos amis ou vos abonnés. Il vous permet également de faire défiler une carte réelle pour voir où se trouvent vos amis. Vous pouvez bien sûr choisir de partager votre emplacement. Pour accéder à Snap Map, accédez à l'écran de votre appareil photo, puis pincez vos doigts sur l'écran comme si vous effectuez un zoom arrière à partir d'une photo, et la Snap Map doit alors apparaître. Vous et vos amis serez représentés par Bitmoji.

Bitmoji : Si vous avez téléchargé l'application Bitmoji, créé un avatar et lié votre compte à Snapchat, vous verrez des lentilles AR-basées sur votre avatar ainsi que des autocollants dans le chat avec votre avatar. Vous pouvez également voir des autocollants « friendmoji » dans un chat, qui mettent en vedette à la fois vous et un ami. Comme d'autres fonctionnalités, Bitmoji sont conçus pour encourager l'interaction des utilisateurs sur Snapchat. Gardez à l'esprit que Bitmoji était sa propre plate-forme séparée jusqu'à ce que Snapchat l'ait acquis il y a quelques années.

Voici où ce guide d'application devient vraiment difficile. Snapchat met à jour si souvent qu'il est une perte de temps d'écrire un long manuel d'instructions étape par étape sur la façon de faire fonctionner l'application, car Snapchat pourrait ressembler et fonctionner complètement différemment en quelques jours, donc nous allons plutôt nous concentrer sur les fonctionnalités clés populaires et comment ils fonctionnent sur une base générale, mais plus important, les écrans principaux que vous verrez lorsque vous naviguez sur Snapchat.

Si vous avez besoin de plus de détails sur la façon de vous déplacer dans l'application ou de faire des choses spécifiques, nous vous encourageons à visiter le hub de support de Snapchat.

Appuyez sur le bouton de capture pour prendre un claquement ou maintenez-le enfoncé pour enregistrer un claquement vidéo d'une durée maximale de 10 secondes. Si vous continuez à le tenir, il enregistrera un multi-snap.

Après avoir pris un clin d'œil, vous pouvez utiliser toutes sortes d'outils créatifs. Par exemple, appuyez sur l'outil crayon pour dessiner partout, appuyez sur l'outil texte pour ajouter une légende, appuyez sur l'outil autocollant pour ajouter un autocollant ou Bitmoji, etc.

Dès que vous ouvrez Snapchat, vous verrez une vue de tout ce que l'appareil photo de votre appareil peut voir. C'est l'écran de l'appareil photo.

Maintenant, l'apparence et les options qu'il affiche peuvent changer au fil du temps, mais généralement, vous verrez un bouton de capture en bas, avec des boutons pour accéder à votre écran Mémoires, à l'écran Chat et à l'écran Histoires. En haut, vous pouvez également voir des options pour accéder à votre écran de profil, à l'écran de recherche, et peut-être même activer le flash ou changer la vue de votre appareil photo vers l'avant. Quoi qu'il en soit, principalement, à partir de cet écran, vous pouvez capturer des snaps.

Pour ce faire, appuyez ou maintenez le bouton de capture, pour une photo ou une vidéo, respectivement, puis vous verrez des options pour l'enregistrer dans les mémoires/votre pellicule, l'ajouter à votre histoire ou l'envoyer à un ami ou à un groupe d'amis. Mais avant de le partager avec n'importe qui, assurez-vous de décorer le snap avec du texte, un griffin, un autocollant, un lien, etc. Vous pouvez même ajuster le temps qu'il peut être visualisé de quelques secondes à illimité.

En outre, n'oubliez pas que lorsque vous appuyez sur la vue Appareil photo, vous verrez des objectifs et des objectifs du monde s'afficher. Balayez entre eux et appuyez sur un pour l'appliquer. De là, vous pouvez décorer le snap et le partager avec d'autres.

Seules les personnes que vous choisissez peuvent voir votre emplacement, ou vous pouvez même activer le mode fantôme lorsque vous voulez quitter la grille.

Votre emplacement sur la carte Snap ne se met à jour que lorsque Snapchat est ouvert.

Lorsque vous ouvrez Snapchat et que vous êtes confronté à l'écran Caméra, pincez vers l'intérieur comme pour zoomer avant, pour voir la carte Snap. Vous verrez alors votre avatar Bitmoji, si votre compte Bitmoji est lié, sur une carte en direct. Appuyez sur le bouton Paramètres si vous voulez entrer en « mode fantôme » et devenir invisible. De toute façon, tout utilisateur que vous suivez qui n'a pas activé le mode fantôme apparaîtra sur la carte afin que vous puissiez voir leur emplacement exact en temps réel.

Snapchat peut également servir des histoires d'utilisateurs du monde entier afin que vous puissiez rapidement toucher et voir ce qui se passe ailleurs, comme un concert Father John Misty à Los Angeles.

Sur l'écran Mémoires, vous pouvez créer de nouvelles histoires, modifier et envoyer des clichés enregistrés dans Mémoires, et utiliser la recherche intelligente pour trouver d'anciens clichés.

Pour ouvrir Mémoires, faites glisser votre doigt vers le haut depuis l'écran de l'appareil photo ou appuyez sur le cercle/les cartes sous le bouton Capture.

Près du bouton de capture, vous devriez voir une icône qui ressemble à des cartes ou à un cercle. Appuyez dessus pour accéder à vos souvenirs, une zone de Snapchat où vous pouvez non seulement stocker des snapshots sur Snapchat, mais aussi accéder aux médias stockés localement sur votre appareil. Vous pouvez rechercher des souvenirs, partager des souvenirs, marquer des souvenirs, etc. Sur l'écran Mémoires, vous pouvez également accéder à votre profil, capturer un clin d'œil et accéder aux écrans Chat et Histoires.

Lorsque vous discutez en tête-à-tête avec quelqu'un, un point bleu apparaît au bas de votre écran de chat, ce qui signifie qu'il est présent dans le chat. S'ils ont configuré Bitmoji, leur Bitmoji apparaîtra à la place.

Lorsque vous chattez dans un chat de groupe, le nom d'un Snapchatter s'allume à l'intérieur d'une bulle au-dessus de votre clavier. Cela vous permet de savoir qu'ils sont présents. Il suffit de taper sur une bulle de nom pour discuter avec ce Snapchatter en tête-à-tête. Ou, pour voir qui a lu un chat, il suffit de taper dessus.

Les discussions sont supprimées par défaut une fois que vous avez quitté le Chat.

Lorsque vous ouvrez Snapchat et que vous êtes confronté à l'écran Caméra, appuyez sur le bouton Chat dans le coin ou faites glisser de gauche à droite pour accéder à l'écran Chat. À partir de là, vous pouvez commencer un nouveau chat, rechercher des chats, voir tous vos chats actifs, et même accéder à votre écran de profil, capturer un clin d'œil, passer rapidement à des histoires, et plus encore. Encore une fois, ces options peuvent changer au fil du temps.

Donc, le but de cette section est de partager en tête-à-tête ou en groupe avec des amis. Vous pouvez démarrer une conversation ou taper sur un fil existant pour envoyer un message, envoyer un snap, envoyer de l'argent, démarrer un chat vidéo en direct, envoyer un autocollant Bitmoji, et plus encore. Vous pouvez également appuyer longuement sur les noms des amis pour voir leurs Snapcode, Snapstreak et d'autres options pour interagir avec eux sur Snapchat. Pour modifier le nom d'un ami, ou même le bloquer ou le supprimer, appuyez sur son fil de conversation, puis sur l'icône hamburger (menu), et vous verrez les options supplémentaires pour gérer cette amitié.

Restez au courant des dernières nouvelles avec Discover ! Regardez les histoires et les spectacles des éditeurs. Pour utiliser Discover : Balayez de droite à gauche sur l'écran de l'appareil photo pour ouvrir Discover. Appuyez sur une histoire qui suscite votre intérêt

Appuyez sur le côté droit de l'écran pour accéder au prochain Snap de cette histoire, ou appuyez sur le côté gauche de l'écran pour revenir en arrière et revoir la dernière capture. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le bas pour quitter une histoire.

Balayez de droite à gauche sur l'écran Histoires pour accéder à Discover, une section qui présente des articles de marque d'éditeurs tels que Daily Mail et MTV. Vous ne pouvez pas contrôler le type de contenu qui vous est servi, mais vous pouvez vous abonner à certains éditeurs en appuyant longuement sur une vignette pour l'article d'un éditeur, puis en appuyant sur le bouton S'abonner. Pour afficher un article d'un éditeur, appuyez sur la vignette correspondant à son article.

Comme d'autres histoires, vous pouvez passer à travers, et lorsque vous regardez, vous pouvez appuyer longuement sur n'importe quel snap pour le marquer, puis l'envoyer à un ami ou un groupe d'amis. Vous pouvez le faire à la fois pour les photos et les vidéos.

Pour publier un instantané sur votre histoire, faites un clin d'œil, puis appuyez sur la flèche située au bas de l'écran pour ajouter votre capture à votre histoire (et si c'est la première fois que vous créez une histoire, appuyez sur « Ajouter » pour confirmer que vous souhaitez publier dans votre histoire).

Accédez à l'écran Découverte pour voir les histoires de vos amis.

Lorsque vous ouvrez Snapchat et que vous êtes confronté à l'écran Caméra, effectuez un balayage de droite à gauche pour accéder à l'écran Découvertes. De là, vous pouvez voir tous les boutons de pression diffusés de vos amis dans une bobine qui joue jusqu'à 24 heures. Les dernières mises à jour des amis sont en haut, suivies par les histoires des éditeurs en bas. Appuyez simplement sur le nom d'un ami pour commencer à visionner son histoire, puis appuyez sur des boutons individuels dans le rouleau lui-même pour sauter en avant

Vous pouvez également effectuer un balayage vers le haut à partir d'un clin d'œil dans une histoire pour envoyer un chat à cette personne. Quoi qu'il en soit, à partir de l'écran Découvrir, vous pouvez voir des options à ajouter à votre histoire, rechercher des histoires, trouver des amis, ajouter rapidement des contacts suggérés, accéder à vos paramètres de profil et d'audience, capturer un clin d'œil et revenir au chat. Snapchat met également en évidence le contenu de Discover sur cet écran.

La recherche est le moyen le plus rapide de trouver un ami, un groupe dans lequel vous vous trouvez, et plus encore. Appuyez simplement sur la loupe en haut de l'écran pour commencer la recherche.

Tapez quelque chose que vous essayez de trouver ou parcourez les suggestions d'amis et de sujets.

Lorsque vous ouvrez Snapchat et que vous êtes confronté à l'écran Caméra, appuyez sur le bouton Rechercher en haut de la page. De là, vous pouvez rechercher d'autres utilisateurs par leur nom Snapchat. Les utilisateurs vérifiés auront un emoji à côté de leur nom. L'écran de recherche qui s'affiche vous recommandera également les utilisateurs associés, vous montrera les meilleures histoires et vous permettra d'afficher les autres utilisateurs et leurs histoires par des critères tels que la musique, le sport, la mode et les animaux.

Il existe plusieurs façons d'ajouter d'autres Snapchatters. Voici le moyen le plus simple : depuis l'écran Appareil photo, faites glisser votre doigt vers le bas ou appuyez sur le Bitmoji dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cela vous amènera à l'écran de votre profil, où vous verrez des options pour trouver et ajouter des amis.

De plus, à partir de votre écran Profil, vous pouvez créer un Snapcode. Avec un Snapcode, les amis et les abonnés peuvent visiter un lien en le scannant simplement dans Snapchat.

Sur la plupart des écrans de Snapchat, vous verrez un bouton fantôme ou votre avatar Bitmoji dans le coin.

Appuyez dessus pour accéder à votre écran de profil, où vous trouverez votre Snapcode, Snapstreak et les options pour afficher votre Trophy Case, qui vous a ajouté, vos amis, et un moyen d'ajouter d'autres amis. Vous pouvez également capturer un nouvel instantané à partir d'ici, accéder au Chat et aux Histoires, et même trouver d'autres paramètres ou rechercher Snapchat, bien que ces options puissent changer au fil du temps.

Modifiez vos paramètres de confidentialité, les paramètres d'emplacement de la carte de capture, les paramètres d'anniversaire, les paramètres de souvenirs, les paramètres de snapcash et bien plus encore à partir de Paramètres.

Appuyez simplement sur l'icône Engrenage dans le coin de votre écran de profil.

Lorsque vous voyez l'icône en forme de roue dentée sur votre écran Profil, appuyez dessus pour accéder aux paramètres de votre compte Snapchat, où vous pouvez lier votre compte Bitmoji, gérer des géofiltres à la demande, créer ou numériser un Snapcode, ajouter deux facteurs, ajuster vos préférences Mémoires, Spectacles et Shazam, modifier votre mot de passe et votre numéro de téléphone, et bien plus encore.

Lorsque vous regardez votre écran de discussion, vous pouvez voir une flèche ou une icône différente à côté de chaque fil de conversation. Ceux-ci signifient des choses différentes :

