La refonte de Skype apporte une nouvelle interface colorée et des améliorations de performances

(Pocket-lint) - Skype a annoncé une série de changements à venir sur la plate-forme dappel vidéo, avec une refonte colorée, des vitesses plus rapides et des améliorations de fiabilité, tous détaillés.

La société appartenant à Microsoft a présenté la mise à jour dans un article de blog , nous donnant une première indication de ce qui arrivera aux utilisateurs avant la fin de lannée.

La refonte visuelle est le changement le plus frappant et le plus significatif, Skype notant quun certain nombre de nouvelles mises en page et thèmes seront désormais disponibles pour les appels vidéo - quelque chose que Skype appelle la "phase dappel".

Cela se traduira par la grille montrant tout le monde lors dun appel quel que soit leur statut vidéo, le tout côte à côte avec votre propre flux affiché dans la fente principale.

Comme nous le disons, cependant, il y a beaucoup de personnalisation en cours. Les utilisateurs pourront toujours quitter la configuration par défaut et choisir entre la vue du haut-parleur, la vue en grille, une grande galerie et plus encore, avec différentes couleurs disponibles pour les boutons de sélection et les discussions. Plus tard, il y aura des notifications sonores personnalisées, ainsi quune nouvelle fonctionnalité - TwinCam - qui permet aux utilisateurs dajouter la caméra de leur téléphone à un appel.

Et bien que la refonte de linterface soit le changement principal ici, Skype suggère également que la mise à jour introduira également des améliorations de performances. Dans ce que lentreprise appelle des « scénarios clés », les performances seront améliorées de près dun tiers sur lapplication de bureau et de plus de 2 000 % - oui, 2 000 % - sur Android.

La prise en charge complète du navigateur a également été notée dans le message, ce qui signifie que lapplication doit rester fiable quels que soient lappareil et le moteur à partir desquels vous exécutez.

Dans lensemble, cest un ensemble de changements bienvenu pour une plate-forme qui sest trouvée dans un endroit intéressant ces derniers temps.

Après avoir testé une conception plus radicale de type Snapchat il y a quelques années (avant dabandonner rapidement), cela correspond davantage aux clients dappels vidéo qui ont prospéré pendant la pandémie. Les nouveaux réglages de conception et de performances devraient laider à rivaliser plus efficacement avec Zoom , mais seul le temps dira à quel point il est capable de rattraper son retard.