Quest-ce que Skype Meet Now et comment peut-il vous aider à créer des réunions ad hoc?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Oubliez la configuration de Zoom - voici comment créer des réunions instantanées dans Skype pour un maximum de 50 personnes.

Skype Meet Now vous permet dinviter des personnes possédant déjà des comptes Skype, mais également celles qui nont jamais utilisé Skype auparavant. Cest parce que vous pouvez utiliser Skype dans nimporte quel navigateur Web de nos jours. Oui, cest vrai - contrairement à la croyance populaire, vous navez pas besoin du logiciel Skype installé sur votre PC ou Mac pour utiliser Skype.

Les réunions Meet Now peuvent être enregistrées et Skype stockera les enregistrements dappels jusquà 30 jours si vous souhaitez y revenir et oublier de télécharger. Dans lappel, vous pouvez faire toutes les choses habituelles que vous seriez normalement en mesure de faire dans Skype, telles que des captures décran, des réactions, des sous-titres, le partage décran et plus encore.

Si le logiciel Skype est déjà installé, appuyez sur le bouton Meet Now. Ensuite, vous verrez un lien que vous pouvez partager. Vous pouvez le copier afin de pouvoir le coller quelque part comme un chat WhatsApp ou Messenger ou vous pouvez envoyer des e-mails directement à partir de lécran Meet Now.

Si les gens ont lapplication Skype sur leur système ou appareil, le lien Meet Now que vous envoyez louvrira même sils ne sont pas connectés. Si Skype nest pas installé, le lien ouvrira Skype pour le Web dans le navigateur par défaut.

Pour démarrer la réunion, choisissez si vous souhaitez activer la vidéo et laudio et appuyez sur le bouton Démarrer lappel.

Accédez simplement à ce lien , choisissez un titre pour votre réunion et vous obtiendrez un lien à partager - encore une fois, vous pouvez le copier pour le coller ailleurs ainsi que le partager par e-mail.

Lappel ouvrira Skype sur votre appareil si vous lavez installé. À tout moment, vous pouvez partager à nouveau le lien de la réunion avec nimporte qui pour linviter à se joindre à nous.