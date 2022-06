Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé qu'elle fusionnait deux de ses plates-formes, Pass et Pay, pour créer un porte-monnaie unique plus simple, qui devrait être plus facile à utiliser si vous avez à la fois des clés et des passes sur votre téléphone, et si vous l'utilisez aussi pour payer la plupart du temps.

Il permet à Samsung de s'aligner sur Apple et Google en proposant un portefeuille simple de ce type, et peut accueillir vos cartes d'embarquement, vos billets, vos cartes d'identité et bien plus encore, le tout apparemment défendu par Samsung Knox.

Samsung fait un pas supplémentaire en ajoutant un composant blockchain qui devrait vous permettre de suivre également vos investissements en crypto-monnaies par le biais de Samsung Wallet (si vous en avez), ce qui pourrait plaire à certains adopteurs précoces.

Pour l'instant, l'application ne prend pas réellement en charge les cartes d'identité comme les permis de conduire et autres pièces d'identité, mais ce support viendra plus tard cette année selon Samsung, bien que d'autres fournisseurs comme Apple aient montré que cela peut être un déploiement assez progressif car il faut la coopération des autorités locales.

Les meilleures applications Android 2022 : le guide ultime Par Maggie Tillman · 16 Juin 2022

Samsung indique que la mise à jour est en cours de déploiement, et que les utilisateurs en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis devraient être invités à migrer vers Samsung Wallet prochainement, lorsqu'ils ouvriront leurs applications Samsung Pay ou Samsung Pass.

Écrit par Max Freeman-Mills.