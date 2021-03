Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung supprime certaines fonctionnalités de Samsung Cloud , notamment Drive Storage et Gallery Sync.

À partir du 30 juin 2021 aux États-Unis et au Royaume-Uni, vous ne pourrez plus synchroniser vos fichiers et vos images avec le Cloud, et tous les fichiers existants que vous avez stockés seront supprimés. (Vous pourrez toujours synchroniser les notes, les calendriers et les contacts.) Si vous utilisiez Samsung Cloud pour sauvegarder toutes vos données, vous souhaiterez peut-être trouver une alternative, telle que Microsoft OneDrive. En fait, Samsung facilite grandement le passage à OneDrive.

Microsoft offre la même quantité de stockage que vous avez déjà dans Samsung Cloud, gratuit pendant un an pas moins, et votre galerie continuera à se synchroniser automatiquement. Voici comment profiter de loffre et passer de Samsung Cloud à OneDrive en quelques étapes simples.

Remarque: si vous vivez en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni, Samsung Cloud peut ne pas cesser de fonctionner pour vous après juin. Vous pouvez vérifier si ce sera ici.

Si vous souhaitez profiter de la méthode gratuite et facile à utiliser de Samsung pour migrer vos données vers OneDrive, vous avez jusquau 31 mars 2021. Vous pourrez toujours télécharger vos données depuis Samsung Cloud après, comme Samsung la dit. les fichiers ne seront supprimés quà la fin du mois de juin 2021.

Ceux dentre vous qui possèdent un appareil Samsung ont peut-être déjà vu une notification vous demandant de migrer vers OneDrive. Samsung a lancé cette migration en octobre 2020, vous permettant de transférer facilement toutes vos données Samsung Cloud vers OneDrive et de les supprimer de Samsung Cloud. Si vous navez pas vu cette notification, ne vous inquiétez pas. Suivez simplement les étapes ci-dessous - cela prend quelques secondes pour démarrer le processus:

Ouvrez Samsung Cloud Sélectionnez le menu à trois points en haut à droite. Appuyez sur Télécharger mes données. Appuyez sur Suivant. Sélectionnez Déplacer vers OneDrive Appuyez sur Confirmer.

Toutes vos images, vidéos et fichiers seront automatiquement déplacés vers OneDrive. Cela peut prendre beaucoup de temps en fonction de la quantité de données.

Vous pouvez télécharger vos données depuis Samsung Cloud et les déplacer vers un autre fournisseur de stockage ou un disque dur externe, si vous le souhaitez. Voici comment:

Ouvrez Samsung Cloud. Appuyez sur le menu à trois points en haut à droite. Sélectionnez Télécharger mes données dans le menu déroulant. Appuyez sur Suivant. Sélectionnez Télécharger mes données. Appuyez sur Confirmer. Vous serez invité à confirmer. Appuyez sur Terminer le service.

Écrit par Maggie Tillman.