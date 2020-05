Quest-ce que Samsung Money, comment lobtenir et comment cela fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung développe une carte de débit. Appelé Samsung Money par SoFi, il sagit à la fois dune carte de débit physique et numérique. Il est censé fonctionner directement avec lapplication Samsung Pay existante et servir de compte de gestion de trésorerie.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent.

En mai 2020, Samsung a annoncé son intention de lancer une carte de débit en partenariat avec la société de finances personnelles SoFi. Cette carte sappellera Samsung Money. Il est destiné à rivaliser avec la carte de crédit d Apple , Apple Wallet, qui est également à la fois une carte physique et une carte numérique, mais il fonctionne avec Apple Wallet. Gardez à lesprit que Samsung a son propre portefeuille mobile et application de paiement, Samsung Pay.

Samsung Money nest quune extension de la plateforme Samsung Pay. Dans un article de blog , Sang Ahn, vice-président et directeur général de Samsung Pay, a déclaré que Samsung travaillait également au lancement de la carte (une Mastercard émise par The Bancorp Bank) soutenue par un compte de gestion de trésorerie.

Samsung a décrit Samsung Money comme une nouvelle façon de vous permettre «déconomiser, de dépenser et de gagner - le tout dans un seul endroit sécurisé».

Vous pourrez utiliser la carte de débit Samsung Money via lapplication Samsung Pay une fois approuvée et avant que votre carte physique narrive par la poste. Vous devrez utiliser lapplication Samsung Pay pour vérifier votre solde, vérifier les achats, geler votre carte et signaler les achats frauduleux.

Les achats effectués avec la carte Samsung Money rapportent des points Samsung Rewards, qui peuvent être échangés contre des achats Samsung.

Samsung a déclaré que les comptes Samsung Money seraient assurés auprès de la FDIC pour un maximum de 1,5 million de dollars (la plupart des cartes de débit ont une garantie de 250 000 $).

Vraisemblablement, vous pourrez payer avec votre carte numérique Samsung Money partout où Samsung Pay est accepté aux États-Unis. Quant au Samsung Money physique, il fonctionne partout où les cartes de crédit sont acceptées, grâce au support MasterCard. Et, grâce au partenariat SoFi, vous pourrez utiliser Samsung Money dans 55 000 distributeurs automatiques de billets sur le réseau ATM Allpoint sans aucun frais.

Samsung a déclaré que Samsung Money ne facturera pas de frais de compte au lancement et quil ne comportera pas «dintérêt plus élevé» par rapport à la moyenne nationale. Il ny a pas de frais si vous utilisez également Samsung Money dans 55 000 distributeurs automatiques de billets sur le réseau de distributeurs automatiques Allpoint. Cependant, la société na pas encore fourni dinformations spécifiques sur les frais, et son jargon juridique suggère que sa structure de frais pourrait changer dans la fonctionnalité.

Samsung Money comprendra lintégration de lapplication Samsung Pay, ce qui signifie que vous pourrez demander la carte directement à partir de lapplication Samsung Pay. En attendant, les clients intéressés peuvent sinscrire à la liste dattente maintenant sur le site Web de Samsung ici .

Samsung Money sera disponible plus tard aux États-Unis un peu plus tard cet été.