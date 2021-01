Quest-ce que Samsung Pay, comment fonctionne-t-il et quelles banques le prennent en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung Pay est similaire à Apple Pay et Google Pay . Il sagit dune plate-forme pour les appareils Samsung - smartphones et appareils portables - qui vous permet de payer des biens et des services en touchant votre appareil Samsung près dun terminal de paiement sans contact ou en autorisant un paiement en ligne, plutôt que dutiliser des espèces ou des cartes de crédit.

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris quelles banques sont prises en charge et comment cela fonctionne.

La plate-forme Samsung Pay est intégrée aux appareils Samsung Galaxy, qui comprennent les smartphones et les appareils portables de la société. Vous pouvez trouver la liste complète des appareils compatibles ci-dessous.

Pour utiliser Samsung Pay, vous devrez télécharger et installer lapplication Samsung Pay sur votre téléphone compatible, enregistrer des cartes et des comptes compatibles et la plate-forme tirera directement de ces sources choisies lors dun paiement.

Vous trouverez ci-dessous une liste des smartphones Samsung prenant en charge Samsung Pay.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 +

Galaxy S21

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A30s

Galaxy A50

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10E

Galaxy A70

Galaxy Note 9

Galaxy S9 +

Galaxy S9

Galaxy Note 8

Galaxy S8 +

Galaxy S8

Bord du Galaxy S7

Galaxy S7

Bord Galaxy S6 +

Galaxy Note 5

Galaxy A8 +

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A7 (2016)

Galaxy A9 Pro

Galaxy J7 Pro

Voici la liste actuelle des appareils portables Samsung dotés de Samsung Pay:

Montre Galaxy 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active

Montre Galaxy

Montre Galaxy 4G

Vitesse S3

Sport déquipement

Lorsque vous utilisez un téléphone: en faisant glisser votre doigt depuis le bas de lécran, lapplication Samsung Pay se lancera et votre carte par défaut saffichera avec un message pour authentifier un paiement avec votre code PIN, votre empreinte digitale ou votre scanner diris sur les appareils compatibles. Vous pouvez. lancez également Samsung Pay en ouvrant lapplication.

Si une carte différente est nécessaire, un simple glissement vers la gauche ou la droite fera apparaître les autres cartes stockées dans votre téléphone. La dernière carte que vous utilisez apparaîtra automatiquement comme carte par défaut la prochaine fois que vous ouvrirez lapplication, mais vous pouvez la modifier dans les paramètres.

Une fois le paiement autorisé biométriquement, le téléphone vous dit de le taper sur le lecteur de paiement sans contact et le bingo, un paiement est effectué via NFC (communication en champ proche).

Lors de lutilisation dune montre intelligente: à partir de nimporte quel écran de montre intelligente Samsung Galaxy compatible, maintenez la touche Retour enfoncée. La dernière carte utilisée sera affichée et la smartwatch est alors prête à effectuer un paiement. Appuyez sur le bouton «Payer» à lécran pour payer et maintenez votre poignet sur le lecteur de paiement sans contact.

Samsung Pay offre plus que le NFC dans certaines régions - comme les États-Unis - en proposant également une technologie de portefeuille mobile appelée MST (Magnetic Strip Technology), acquise lors de lachat de LoopPay.

MST permet deffectuer un paiement sans contact avec des terminaux qui ne disposent pas de lecteurs NFC (principalement en dehors du Royaume-Uni), ce qui ouvre beaucoup plus de détaillants à la technologie de paiement.

Il peut également envoyer les informations de paiement aux terminaux conventionnels dans les magasins qui ont la bande magnétique à lancienne à la place.

Un processus de paiement en deux étapes fonctionne comme ceci: lapplication LoopPay gère et stocke en toute sécurité toutes vos cartes de paiement (y compris les cartes de crédit, de débit, de fidélité et cadeaux) sur un appareil mobile, tandis que lappareil LoopPay (LoopPay Fob, ChargeCase, Card, ou CardCase) traite votre paiement à la caisse comme si vous aviez glissé votre carte comme dhabitude.

Il ny a pas de risque de payer deux fois car le téléphone donnera la priorité à un signal NFC sil en trouve un, tandis que MST est passif et ne sera utilisé que si aucun autre signal de paiement sans contact nest trouvé en premier.

Voici quelques-unes des banques et services compatibles pris en charge par Samsung Pay aux États-Unis:

Visa

MasterCard

American Express

JPMorgan Chase

Banque dAmérique

Citi

Banque américaine

PNC

Chasse

Cliquez ici pour une longue liste de fournisseurs supplémentaires aux États-Unis .

Voici quelques-unes des banques et services compatibles pris en charge par Samsung Pay au Royaume-Uni:

American Express

Danske Bank

Santander

MBNA

À léchelle nationale

HSBC

Premier Direct

Banque M&S

Banque coopérative

Starling Bank

John Lewis Finance

Cliquez ici pour consulter la liste complète des fournisseurs au Royaume-Uni .

La limite de paiement est fixée par la banque ou le fournisseur, et non par Samsung, elle est donc différente selon les régions - pas un maximum fixe de 45 £ par transaction, comme avec les cartes sans contact.

Dans lensemble cependant, vous ne serez pas limité à une limite spécifique au Royaume-Uni, tout comme vous nêtes pas avec Apple Pay.

En termes de sécurité, les détails de Samsung Pay sont protégés par la surveillance du piratage en temps réel Knox de Samsung et la prévention de lenracinement, et aucun détail de carte nest stocké sur un serveur Samsung ou sur lappareil lui-même.

Tout comme Apple Pay, Samsung Pay utilise la tokenisation. Les paiements par carte sont sécurisés en créant un numéro ou un jeton qui remplace les détails de votre carte. Ce jeton est stocké dans une puce délément sécurisé sur votre appareil, et lorsquun paiement est lancé, le jeton est transmis au détaillant ou au marchand. Le commerçant na donc jamais un accès direct aux informations de votre carte.

De plus, Samsung Pay propose ARM TrustZone pour protéger davantage les informations de transaction contre les attaques.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.