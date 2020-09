Lapplication de fitness Peloton maintenant disponible sur Roku au Royaume-Uni également

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a lancé sa chaîne / application de fitness pour les appareils Roku au Royaume-Uni après un lancement réussi aux États-Unis en juillet.

Également disponible sur Amazon Fire TV, Android TV et Apple TV, ainsi que sur les appareils iOS, Android et dans le navigateur, lapplication Peloton propose des milliers de cours de fitness en direct et à la demande dans plusieurs catégories.

Outre les cours de cyclisme en salle, comme on le trouve également sur le vélo Peloton dédié, il existe des cours de course à pied, de marche, de force, détirement, de cardio, de yoga et de méditation.

Les utilisateurs peuvent en prendre beaucoup sans avoir besoin déquipement supplémentaire et linclusion de lapplication sur les appareils Roku, aux côtés des autres plates-formes de streaming TV, signifie quils peuvent rester en forme dans la sécurité de leur propre maison, ce qui est très pratique pendant les conditions de verrouillage.

Laccès à lapplication Peloton se fait via un abonnement payant de 12,99 £ / 12,99 $ par mois. Cependant, il existe dabord une période dessai gratuite de 30 jours.

Les propriétaires de Peloton Bike peuvent accéder à lapplication sans frais supplémentaires, dans le cadre de leur propre abonnement de 39 £ / 39 $ par mois en direct et à la demande.

Le vélo Peloton coûte à partir de 1 990 £ au Royaume-Uni, 2 245 $ aux États-Unis, avec un accord de financement disponible.

Écrit par Rik Henderson.