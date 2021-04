Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - eBay met à jour son application mobile avec la possibilité de scanner les cartes à collectionner afin que vous puissiez les vendre plus facilement.

La société a annoncé quune nouvelle fonctionnalité qui arrivera à la fin du mois davril vous permettra de numériser des cartes de jeux populaires, tels que Pokemon , Yu-Gi-Oh et Magic: The Gathering. Au lancement, il ne supportera que Magic: The Gathering, mais eBay a déclaré que la prise en charge de Pokemon et Yu-Gi-Oh serait ajoutée en mai. La capacité de numériser des cartes de sport arrivera également plus tard cette année .

Les vendeurs eBay pourront également scanner «dautres jeux de cartes à collectionner» à un moment donné.

Lidée est que vous pourrez simplement scanner une carte, puis eBay identifiera automatiquement les informations de la carte pour aider à remplir et à créer une liste pour vous. Les vendeurs peuvent toujours ajouter des détails tels que des photos de la carte réelle, son état, leur prix demandé, etc.

eBay apporte quelques autres modifications liées aux cartes à collectionner dans le cadre de cette annonce. Les vendeurs nauront plus à offrir la possibilité de retourner leurs achats pour se qualifier pour le programme des vendeurs les mieux notés deBay. eBay a déclaré quil «revoyait également sa politique de protection des acheteurs pour les cartes à collectionner» pour sassurer quelle protège à la fois les acheteurs et les vendeurs dans «une catégorie à forte volatilité du marché».

À titre de référence, eBay a déclaré quil y avait en moyenne 119 cartes à collectionner répertoriées par minute sur eBay. Lannée dernière, plus de 41 millions de nouvelles listes de cartes à collectionner ont été créées dans la catégorie des cartes à collectionner sur eBay, avec une moyenne de 90 cartes vendues par minute.

Écrit par Maggie Tillman.