Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

The Pokemon Company a lancé un jeu de RA sur lhygiène physique pour les enfants.

Appelé Pokemon Smile, il aide essentiellement vos enfants à se brosser les dents à fond. Il utilise la réalité augmentée pour mettre une casquette Pokemon sur votre enfant et le mettre en mission pour sauver Pikachu, Bulbasaur et dautres - le tout en brossant laccumulation violette sur les dents de leur écran.

Le Pokémon peut également être capturé et amélioré. En dautres termes, Pokemon Smile transforme le brossage des dents en une aventure Pokémon. "Les joueurs peuvent sassocier à certains de leurs Pokmon préférés pour vaincre les bactéries responsables des caries et sauver les Pokémon capturés. Ce nest quen se brossant les dents de manière cohérente quils peuvent sauver tous les Pokémon, ce qui leur donne la chance de les attraper", indique la description de lapplication.

Plus de 100 Pokémon apparaissent dans Pokémon Smile. Si votre enfant se brosse les dents quotidiennement, il peut tous les attraper et terminer un Pokedex.

Ils débloqueront également toutes sortes de casquettes Pokemon quils peuvent pratiquement porter lors du brossage. Finalement, si votre enfant brosse suffisamment pour collecter tous les "Brushing Awards" disponibles, Pokemon Smile les considérera comme un maître du brossage. Les autres fonctionnalités incluent la possibilité de prendre des photos et de les décorer, dobtenir des conseils de brossage des dents guidés et des notifications sur le moment de brosser et pour combien de temps.

Pokemon Smile est un téléchargement gratuit. Il ny a pas dachats intégrés. Vous pouvez le trouver ici pour iOS ou ici pour Android .