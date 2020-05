Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Niantic présente une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée à Pokemon Go .

Appelé "réalité mélangée", il est basé sur la technique de RA connue sous le nom docclusion, qui utilise à la fois du matériel et des logiciels pour cartographier un environnement, identifier la forme et la profondeur dobjets du monde réel, et permettre à ces objets dobscurcir des parties de Pokemon ou de les laisser se cacher derrière des éléments environnementaux comme les arbres. Voici comment Kjell Bronder, chef de produit Niantic, la expliqué dans un article de blog :

"En juin, nous commencerons à déployer une nouvelle fonctionnalité bêta dans Pokemon Go appelée Reality Blending qui permettra à votre ami Pokemon de mieux interagir avec le monde réel. Un Pokémon pourra se cacher derrière un objet réel ou être partiellement derrière un arbre ou une table bloquant son chemin, tout comme il apparaîtrait dans le monde réel. "

Vous pouvez voir une démo plus ancienne de la technologie de mélange de réalité de Niantic ici:

Niantic permet également aux joueurs de Pokemon Go de participer au "PokeStop Scanning", où ils contribueront à la création de cartes 3D des PokeStops et des gymnases en enregistrant un flux dimages avec leurs téléphones. "Des techniques telles que le flou dobjets potentiellement reconnaissables comme les visages ou les plaques dimmatriculation sont automatiquement appliquées aux informations que les formateurs choisissent denvoyer", a expliqué Niantic.

Niantic a affirmé quil ne collectera ni ne stockera aucune donnée personnelle en relation avec les informations - et quil nest pas lié à des comptes de joueurs spécifiques.

Sa nouvelle fonctionnalité de mélange de réalité sera initialement déployée sur un nombre limité de joueurs Pokemon Go qui sont au niveau maximum de 40 et utilisent un Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 ou Google Pixel 4. Plus de joueurs et dappareils éligibles sera ajouté dans un proche avenir.