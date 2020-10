Application PlayStation iOS et Android mise à jour pour intégrer la PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le lancement de la PlayStation 5 dans quelques semaines à peine, et les joueurs du monde entier se préparant pour leur premier goût du gameplay de nouvelle génération, Sony a donné à son application compagnon pour smartphones une nouvelle peinture.

Lapplication a été rafraîchie de manière assez significative avec une conception et des fonctionnalités entièrement nouvelles, offrant une expérience utilisateur qui devrait suivre de plus près ce que vous ressentirez en utilisant la PS5.

Un grand changement consiste à intégrer le PS Store dans lapplication de manière native, vous permettant de parcourir les jeux, de les acheter et de les configurer pour les télécharger sur votre console à partir dune seule interface.

Les messages sont également intégrés, ainsi que loption de chat vocal, ce qui est parfait si vous navez pas un accès facile à un casque qui fonctionnera avec votre console.

Le nouvel écran daccueil vous permet de consulter votre activité et vos trophées pour les jeux récemment joués, avec des onglets en bas vous permettant daccéder aux actualités, au PS Store, à votre bibliothèque de jeux et à une fonction de recherche. Un menu déroulant en haut de lécran donne un accès constant à vos messages et à vos parties, pendant ce temps.

Sony dit également que lorsque vous obtenez une PS5, vous serez en mesure de lancer des jeux à distance depuis lapplication, ainsi que de lutiliser pour gérer le stockage sur votre console et vous connecter rapidement à la console lorsque vous la configurez pour la première fois. utile.

La mise à jour est en cours de déploiement, elle devrait donc être disponible via votre magasin dapplications et est en ligne pour Android et iOS .

Écrit par Max Freeman-Mills.