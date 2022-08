Comment faire du streaming sur Discord : Partagez votre jeu avec vos amis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous ne souhaitez pas diffuser en direct sur YouTube, Facebook ou Twitch, mais que vous voulez quand même que vos amis puissent voir ce que vous faites, Discord est une option.

Discord n'est pas seulement une plateforme de chat vocal et de messagerie. Il a également de multiples autres utilisations, notamment la diffusion en continu de votre jeu pour que vos amis puissent voir ce que vous faites.

C'est parfait si vous jouez à un jeu qui n'a pas de mode spectateur ou si vous voulez montrer ce que vous faites dans un jeu, une application ou Windows en général.

Il est tout d'abord important de savoir que la meilleure façon de faire du streaming sur Discord est de passer par un serveur. Vous pouvez lancer un appel vocal avec des amis sur Discord et diffuser votre écran de cette manière, mais le faire via un serveur vous permettra de partager votre écran avec plus d'amis rapidement et facilement.

Nous avons déjà expliqué comment lancer votre propre serveur Discord et comment rejoindre un serveur Discord créé par quelqu'un d'autre. Nous vous recommandons donc de le lire si vous ne connaissez pas déjà les bases.

L'étape suivante consiste à rejoindre un canal vocal. Vous devez être dans un canal vocal avant de pouvoir commencer le streaming.

Recherchez les canaux vocaux dans le menu de gauche, puis cliquez pour rejoindre le bon canal. Une fois que vous avez rejoint le canal, vous verrez que les options changent en bas à gauche de l'application, près de votre nom.

Les options comprennent désormais un bouton pour la vidéo (qui vous permet de diffuser votre caméra) et un bouton pour "l'écran" qui vous permet de diffuser vos applications, vos jeux ou votre bureau.

Nous supposons que votre objectif est de diffuser un jeu plutôt que votre webcam.

Voici les étapes à suivre :

Cliquez sur "screen" en bas à gauche de l'application.

Cliquez sur le jeu dans la liste des applications répertoriées.

Vérifiez la chaîne sur laquelle vous effectuez le streaming

Cliquez pour régler les paramètres de qualité du streaming, notamment la résolution et le taux de rafraîchissement.

Cliquez sur "Go Live".

Une fois que vous avez fait cela, vous serez en direct sur le canal vocal. Les internautes peuvent alors cliquer pour regarder le flux, ce qui les entraîne généralement dans le canal vocal avec vous.

Vous pouvez alors voir en bas de l'écran qu'il y a un message indiquant ce que vous diffusez, juste au-dessus de votre image de profil. Vous pouvez choisir de mettre fin au streaming en cliquant sur l'écran avec le x au milieu à côté.

Si vous disposez d'une installation à plusieurs moniteurs ou si vous rencontrez des problèmes pour diffuser votre jeu sur Discord, vous pouvez choisir de diffuser votre " écran " à la place.

Pour ce faire, suivez les mêmes étapes que pour la diffusion d'un jeu ou d'une application, mais choisissez l'option écran. Cependant, il est important de savoir que cette option permet de diffuser tout ce qui se trouve sur l'écran que vous avez choisi, ce qui peut révéler des choses que vous ne voulez pas voir. Ce qui n'est pas idéal si vous êtes sur un serveur public avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Écrit par Adrian Willings.