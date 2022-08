Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous jouez à des jeux avec vos amis, il est fort probable que vous utilisiez Discord pour leur parler. Discord est un excellent service pour rester en contact, discuter en temps réel avec vos amis et, plus généralement, passer un bon moment en jouant.

Il existe cependant des moyens de le rendre encore meilleur, notamment les changeurs de voix. Les changeurs de voix Discord permettent d'ajouter divers effets à votre voix lorsque vous discutez et de rendre vos sessions de jeu, voire vos flux en direct, encore plus drôles.

Si vous cherchez simplement à améliorer l'audio de votre microphone, plutôt que de le changer, il existe des options. Si vos amis se plaignent de bruits de fond ou de problèmes avec l'audio de votre micro, vous pouvez utiliser des outils comme Nvidia Broadcast pour améliorer la qualité du son de votre micro.

Bien que Nvidia Broadcast ne modifie pas votre voix en tant que telle, il vous aide à nettoyer votre son et constitue un excellent moyen d'utiliser le matériel pour améliorer le son de votre Discord.

Voicemod est probablement le logiciel de modification de la voix le plus connu. Si vous avez déjà entendu votre streamer préféré s'amuser à utiliser des effets sur son audio, c'est qu'il utilisait probablement Voicemod.

Il s'agit d'un outil gratuit que vous pouvez facilement télécharger et installer, puis appliquer à votre configuration de microphone standard pour modifier votre voix de diverses manières. Il existe un certain nombre d'effets différents et vous pouvez même créer les vôtres.

Si vous êtes un streamer, vous serez également heureux d'apprendre que Voicemod fonctionne également avec Stream Deck d'Elgato. Voicemod s'améliore constamment et en juin 2022, il a lancé Voicemod AI Voices en version bêta, qui ajoute quelques effets vocaux impressionnants, dont un qui vous fait ressembler à Morgan Freeman.

Voicemod est notre recommandation pour le meilleur changeur de voix pour Discord, mais il existe aussi d'autres options.

Si vous recherchez un changeur de voix gratuit, Clownfish est une autre excellente option. Ce logiciel fonctionne avec toutes sortes d'applications pour changer votre voix car il est appliqué au niveau du système et peut donc fonctionner avec n'importe quelle application qui utilise votre microphone. Cela inclut évidemment Discord.

Il possède une interface simple (d'apparence assez basique) mais vous permet de changer facilement une variété d'effets vocaux différents, allant des extraterrestres aux robots, en passant par les messages électroniques, etc.

Il ne dispose pas d'autant d'options que certains autres changeurs de voix, mais il est également gratuit et ne nécessite aucune inscription pour commencer à l'utiliser.

iMyFone MagicMic est une autre option intéressante pour changer votre micro sur Discord. Son interface est beaucoup plus conviviale et il propose des centaines d'effets différents. Vous pouvez utiliser plus de 100 filtres vocaux en temps réel et vous avez également accès à un soundboard amusant.

Cette application est payante si vous voulez en tirer le meilleur parti, mais vous pouvez l'essayer gratuitement.

Si vous envisagez de changer votre voix, vous vous inquiétez peut-être des aspects juridiques. Les changeurs de voix sont parfaitement légaux tant que vous ne les utilisez pas à des fins nuisibles.

Les changeurs de voix ne doivent pas être utilisés pour intimider, harceler ou menacer d'autres personnes, que ce soit sur Discord ou sur une autre plateforme.

Si vous les utilisez pour vous amuser ou simplement pour créer du contenu, tout devrait bien se passer.

Écrit par Adrian Willings.