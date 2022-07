SteelSeries veut tester votre sens de l'orientation pour avoir une chance de gagner du matériel.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - SteelSeries a acquis 3D Aim Trainer pour aider les joueurs à prendre l'avantage dans leurs jeux FPS préférés.

La société travaille depuis un certain temps à l'élargissement de son arsenal d'outils disponibles pour les joueurs. Parmi ces outils, citons SteelSeries Moments, qui permet de capturer et de partager facilement des clips de jeu, et SteelSeries Sonar, qui permet de régler le son pour entendre les sons les plus importants (par exemple, les bruits de pas des ennemis). SteelSeries veut maintenant vous aider à améliorer votre visée.

À cette fin, SteelSeries ajoute 3D Aim Trainer à son arsenal d'outils. 3D Aim Trainer est déjà très populaire auprès des joueurs qui essaient de prendre l'avantage dans les jeux de tir. 14 millions de personnes l'ont essayé depuis 2018 et maintenant vous pouvez aussi le faire - pour avoir une chance de gagner du super matériel.

3D Aim Trainer est disponible pour jouer dans un navigateur, sans téléchargement nécessaire, et mieux encore, il est gratuit. Comme si cela n'était pas assez attrayant, SteelSeries met en jeu des prix pour vous encourager à tenter votre chance. En essayant 3D Aim Trainer, vous aurez peut-être la chance de gagner l'une des 30 souris SteelSeries Prime.

Le premier prix comprend un lot de matériel SteelSeries d'une valeur de 960 euros !

1er prix - Un ensemble complet de matériel SteelSeries, au choix : N'importe quel casque, clavier, souris, tapis de souris.

2ème place - Un ensemble complet de matériel SteelSeries : Casque SteelSeries Arctis Prime, clavier SteelSeries Apex 7 TKL, souris sans fil SteelSeries Prime

, tapis de souris SteelSeries QcKheavy large.

, tapis de souris SteelSeries QcKheavy large. 3ème place - Casque, souris et tapis de souris : Casque SteelSeries Arctis Prime, souris sans fil SteelSeries Prime

, tapis de souris SteelSeries QcKheavy de grande taille.

Une seule personne peut remporter chaque catégorie, mais il y a 30 prix à gagner.

Pour commencer, rendez-vous sur le site Web de 3D Aim Trainer et cliquez sur le bouton "Jouer maintenant". Vous aurez alors accès à une série de modes différents que vous pourrez essayer. Vous aurez alors accès à toute une série de modes différents que vous pourrez essayer, depuis le tir de balles rebondissantes jusqu'aux modes de survie de zombies et aux jeux de poursuite.

Les différents modes sont conçus pour reproduire les sensations des vrais jeux FPS comme Valorant, CS:GO et Apex Legends. Vous pourrez donc vous entraîner à viser et à transposer ces compétences dans votre jeu de tir préféré.

Vous pouvez jouer gratuitement en toute simplicité, mais veillez à créer un compte pour enregistrer vos coordonnées.

Pour participer au concours SteelSeries, surveillez les options de tournoi sur la page d'accueil du site et participez pour avoir une chance de gagner de gros prix !

Écrit par Adrian Willings.