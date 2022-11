Faites la fête comme en 1996 avec cet émulateur de Palm Pilot.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Votre Palm Pilot vous manque ou, pire encore, vous êtes trop jeune pour en avoir utilisé un ? Pas de panique, car l'Internet Archive vient de l'émuler dans votre navigateur.

Le Palm Pilot était sans doute le précurseur des smartphones et était un petit appareil à écran tactile avec lequel vous pouviez faire toutes sortes de choses. Vous pouviez écrire à l'aide d'un stylet et d'un système de reconnaissance de l'écriture, envoyer des e-mails, etc. C'était à la fois terrible et génial, et maintenant vous pouvez (re)vivre cela dans un navigateur web également.

Le processus d'intégration de diverses applications Palm Pilot dans l'émulateur est toujours en cours, mais plus de 500 d'entre elles, y compris des jeux, peuvent être utilisées. C'est un plongeon dans l'époque grisante de l'avant iPhone, et c'est époustouflant.

Ne le dites à personne, mais je vais annoncer l'émulation du PalmPilot à Internet Archive pour les vacances, probablement la semaine prochaine. Tous les éléments qui fonctionnent actuellement doivent être décrits, donc ce n'est pas encore tout à fait prêt. Ne le dites à personne, d'accord ? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp- Jason Scott (@textfiles) 24 novembre 2022

L'archiviste a déclaré dans une interview récente qu'il n'avait fallu que six mois pour que l'émulateur CloudPilot existant soit prêt à être installé sur un site Web. Cela ne signifie pas pour autant que tout le projet est terminé, et Jason Scott affirme qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et que le projet n'est pas encore "tout à fait prêt".

Néanmoins, cet émulateur de Palm Pilot est là et il est super cool. Vous pouvez l'essayer sur votre ordinateur dès maintenant, mais le meilleur moyen de profiter pleinement de l'expérience est d'utiliser votre téléphone. Faites comme si vous étiez en train de le faire il y a 25 ans et vous aurez toute l'expérience.

Écrit par Oliver Haslam.