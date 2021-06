Nvidia transforme vos croquis en beaux-arts avec lIA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les bods intelligents de Nvidia proposent toujours de nouvelles façons dutiliser lintelligence artificielle pour faire des choses étranges et merveilleuses. Cela inclut la création de nouveaux outils pour aider les créateurs à améliorer leur jeu et à améliorer leur flux de travail. Mais cela signifie aussi parfois des morceaux de logiciels gratuits auxquels nous pouvons tous nous tourner.

Nvidia Canvas est lun de ces produits. Cette application gratuite utilise lIA pour transformer vos coups de pinceau numériques en images réalistes en temps réel. Cest vrai, avec laide de Nvidia, vous pouvez transformer vos croquis et griffonnages en une œuvre dart.

Lapplication Canvas est accessible à tous, avec une mise en garde : vous devez exécuter une carte graphique Nvidia RTX pour quelle fonctionne. Tant que cest le cas, vous pouvez simplement charger lapplication puis commencer à peindre.

Nvidia affirme avoir utilisé des réseaux contradictoires génératifs pour entraîner ce système en utilisant plus de 5 millions dimages permettant à Canvas de créer des résultats finaux spectaculaires et réalistes.

Le processus de peinture est également assez simple. Sur le côté droit, il y a une grille doutils qui vous permet de choisir parmi un certain nombre de "matériaux" différents pour peindre. Cette liste comprend le ciel, les nuages, lherbe, les collines, la pierre, la mer, le sable, les rivières, le brouillard et plus encore. Sélectionnez lun dentre eux et peignez un blob et vous verrez une image réaliste correspondante apparaître sur le deuxième panneau.

Il y a aussi une option pour changer entre différents styles qui sont comme des filtres pour votre image finale.

En quelques traits, vous pouvez créer toutes sortes dimages différentes qui auraient facilement pu être prises dans le monde réel. Si vous êtes particulièrement impressionné par les résultats, vous pouvez lexporter en tant que fichier .psd et limporter dans Adobe Photoshop pour ajouter quelques touches finales.

E3 2021, Philips Fidelio et plus - Podcast Pocket-lint 108 Par Rik Henderson · 24 Juin 2021

Quest-ce que tu attends? Téléchargez Canvas et commencez à peindre maintenant.

Écrit par Adrian Willings.