(Pocket-lint) - Nvidia Broadcast et RTX Voice sont disponibles depuis un certain temps, offrant une excellente suppression du bruit du microphone pour les joueurs utilisant lIA. Maintenant, cest encore plus facile pour les streamers à utiliser grâce aux mises à jour récentes.

Nvidia a annoncé quavec les derniers pilotes graphiques , le bon matériel et la version bêta (v27) dOBS Studio, vous pouvez désormais ajouter des filtres de suppression de bruit directement dans le logiciel de streaming.

Cela signifie quau lieu davoir à télécharger et à utiliser Nvidia Broadcast séparément, vous pouvez simplement appliquer la technologie de suppression du bruit de Nvidia directement dans OBS Studio.

Bien que dans les étapes bêta, dans les versions futures, vous pourrez simplement appliquer un filtre à votre micro en quelques clics. Pour lessayer maintenant, vous aurez besoin de la V27 dOBS Studio et du SDK Broadcast Audio Effects de Nvidia .

Une fois que vous avez ces deux téléchargements, procédez comme suit pour commencer:

Ouvrez OBS Studio

Faites un clic droit sur votre source audio dans la table de mixage et cliquez sur les filtres

Cliquez sur le signe + pour ajouter un nouveau filtre et sélectionnez celui marqué "Noise SUppression"

Entrez un nom et cliquez sur le nouveau filtre

Dans la liste déroulante marquée "méthode", choisissez "Nvidia Noise Removal"

Ensuite, vous pouvez choisir lintensité pour compenser le bruit de fond.

Naturellement, cela exercera une pression accrue sur votre GPU, mais cela devrait aider à améliorer votre qualité audio lors de la diffusion ou de lenregistrement de séquences de jeu.

Nvidia indique que la fonctionnalité sera bientôt disponible pour tout le monde avec la version publique complète dOBS Studio.

Écrit par Adrian Willings.