La technologie de micro antibruit de Nvidia fonctionne désormais avec encore plus de GPU

(Pocket-lint) - Début 2020, Nvidia a publié RTX Voice , une technologie impressionnante alimentée par lIA qui annulait le bruit du microphone de fond pour ceux qui ont la chance de posséder un GPU RTX.

Cela a très bien fonctionné et a épaté les joueurs en éliminant tout, des sons de clavier mécaniques aux ventilateurs, en passant par les bangs forts et plus encore de laudio sans trop dimpact négatif.

À lépoque, il nétait officiellement pris en charge que par les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX ou Quadro RTX. Ce qui signifiait quun nombre limité dutilisateurs y avait accès.

Les choses ont changé maintenant, car avec les mises à jour récentes, Nvidia a maintenant rendu la technologie disponible à un public plus large avec la prise en charge des cartes graphiques GeForce GTX, Titan ou Quadro.

Sur la page officielle de RTX Voice , Nvidia a mis à jour les instructions à cet effet tout en notant que vous devrez "... mettre à jour vers le pilote 410.18 ou plus récent, et être sous Windows 10."

Pendant ce temps, pour les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX ou supérieurs, la société recommande dutiliser Nvidia Broadcast à la place. Nvidia Broadcast a apparemment été mis à jour avec une version plus récente de RTX Voice qui sappelle simplement "Noise Removal" dans cette application.

Nvidia Broadcast est un outil plus puissant qui offre non seulement la suppression du bruit, mais supprime également les arrière-plans sans écran vert et plus encore. Bien sûr, Nvidia Broadcast et RTX Voice exerceront une pression supplémentaire sur votre carte graphique et pourraient avoir un impact négatif sur votre FPS, mais ces applications sont certainement impressionnantes et valent la peine dêtre essayées.

Écrit par Adrian Willings.