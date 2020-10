Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a annoncé une nouvelle plate-forme connue sous le nom de Maxine, conçue pour réduire la bande passante de vos appels vidéo tout en améliorant la qualité.

Comme vous vous en doutez, Nvidia utilise lintelligence artificielle pour améliorer la qualité vidéo tout en réduisant limpact sur la bande passante. Nvidia Maxine utilise lIA pour analyser les «points faciaux clés» des personnes en appel, puis pour réanimer leurs visages afin de réduire les besoins en bande passante tout en transmettant les données.

Nvidia affirme que cette technologie utilise aussi peu quun dixième de la bande passante dun appel vidéo standard. Il fonctionne également dans le cloud, nutilisant donc pas non plus la puissance de traitement de votre ordinateur.

Il est intéressant de voir Nvidia Maxine au travail, utilisant essentiellement lIA pour recréer votre visage pour que les autres le voient, puis animant limage comme il le pense. À certains égards, cela ressemble au fonctionnement des vidéos Deep Fake . LIA est suffisamment intelligente pour gérer les utilisateurs portant des chapeaux, des masques et des lunettes.

Nvidia a également montré dautres façons dont lIA pourrait être utile, comme le ré-alignement de la vue de votre caméra pour donner limpression que vous regardez les personnes à qui vous parlez, même si vous vous êtes tourné pour regarder un autre écran .

Maxine peut même être utilisé pour transformer les personnes à lappel en personnages animés à la place. Utiliser des points spécifiques de la vidéo originale pour ajouter des vêtements, des cheveux, des accessoires et plus encore et vous donner un tout nouveau look.

Parallèlement à toute lintelligence de lIA, Nvidia Maxine apporte également dautres améliorations à lexpérience dappel vidéo, notamment la suppression intelligente du bruit, la traduction audio en temps réel et la transcription.

Nvidia Maxine est mis à la disposition des développeurs afin daméliorer les outils de visioconférence actuels et futurs. Le résultat devrait être une meilleure expérience pour tout le monde, même ceux avec un haut débit lent et des webcams de moindre qualité.

Écrit par Adrian Willings.