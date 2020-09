Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parallèlement à la révélation des GPU RTX de la série 3000 , Nvidia a également annoncé son intention de vous aider à jouer de manière plus compétitive avec Nvidia Reflex.

Reflex est une technologie conçue pour réduire le décalage dentrée entre vos appareils et votre PC / écran pour réduire la latence et vous aider à prendre le dessus dans les jeux.

Pour comprendre comment Nvidia Reflex fonctionnera pour améliorer votre expérience de jeu, il est tout dabord important de comprendre ce quest la latence et pourquoi elle fait une différence.

La latence se présente sous deux formes principales: la latence du système et la latence du réseau. La latence du réseau est souvent appelée ping et représente la façon dont un jeu multijoueur en ligne répond à vos actions en fonction du délai entre vos actions dans le jeu et le serveur.

La latence du système, en revanche, est le délai qui se produit entre le moment où vous cliquez sur votre souris ou appuyez sur une touche de votre clavier et laction qui se produit dans le jeu.

Il existe trois étapes principales de latence du système. La latence entre votre souris / clavier et le PC, le rendu du jeu par le PC et le délai entre la façon dont cela saffiche sur votre moniteur. Ce délai peut être minime et parfois invisible, mais il peut affecter votre gameplay de différentes manières.

Un retard dans la façon dont votre visée suit le mouvement de votre souris, donc ce qui se passe à lécran est en retard par rapport au mouvement du monde réel. Un retard dans les tirs après avoir appuyé sur la gâchette. Et un retard dans la position des adversaires affichés à lécran.

Les meilleures souris de jeu essaient de réduire une partie de ce problème avec une technologie de latence dentrée minimale, mais même dans ce cas, il y a un certain retard du système qui peut se produire entre les actions de votre souris et le jeu lui-même.

La latence du système se produit de différentes manières, celles-ci sont bien décrites par Nvidia:

Latence périphérique: le temps nécessaire à votre périphérique dentrée pour traiter votre entrée mécanique et envoyer ces événements dentrée au PC

le temps nécessaire à votre périphérique dentrée pour traiter votre entrée mécanique et envoyer ces événements dentrée au PC Latence du jeu: le temps nécessaire au processeur pour traiter les entrées ou les modifications apportées au monde et soumettre une nouvelle image au GPU à restituer

le temps nécessaire au processeur pour traiter les entrées ou les modifications apportées au monde et soumettre une nouvelle image au GPU à restituer Latence de rendu: le temps entre le moment où limage est alignée pour être rendue et le moment où le GPU rend complètement limage.

le temps entre le moment où limage est alignée pour être rendue et le moment où le GPU rend complètement limage. Latence PC: temps nécessaire à une image pour traverser le PC. Cela inclut à la fois la latence du jeu et du rendu

temps nécessaire à une image pour traverser le PC. Cela inclut à la fois la latence du jeu et du rendu Latence daffichage: le temps nécessaire à laffichage pour présenter une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu de limage.

le temps nécessaire à laffichage pour présenter une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu de limage. Latence du système: le temps englobant toute la mesure de bout en bout - du début de la latence périphérique à la fin de la latence daffichage

Comme vous pouvez le voir, plusieurs étapes du processus peuvent potentiellement avoir un impact sur les résultats de ce que vous voyez dans le jeu.

Lobjectif de Nvidia est de réduire les problèmes causés par la latence dentrée et du système en utilisant loptimisation des logiciels et des pilotes pour réduire la latence et voir vos actions reflétées plus précisément dans le monde du jeu.

Nvidia Reflex est une solution qui comprend diverses technologies pour donner aux joueurs un avantage concurrentiel dans certains jeux. Lune dentre elles est la réduction de la latence du système avec les bons pilotes et le soutien des développeurs de jeux.

Nvidia Reflex est une technologie que les développeurs de jeux peuvent utiliser pour réduire la latence de votre système et améliorer votre expérience en jeu.

Reflex oblige les développeurs à implémenter la technologie dans leurs jeux. À partir du 17 septembre, les jeux pris en charge comprendront:

Apex Legends

Fortnite

Valorant

Mais il y a aussi dautres jeux dans le pipeline, qui devraient inclure le support Reflex, notamment:

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Cuisine Royale

Destin 2

Enrôlé

Kovaak 2.0

Mordhau

La bonne nouvelle est que cette technologie ne se limite pas non plus aux nouvelles cartes graphiques RTX de la série 3000. Nvidia Reflex sera pris en charge par des cartes graphiques datant de la série GeForce GTX 900 de la société. Les cartes graphiques encore moins importantes bénéficieront également du système.

Nvidia affirme que les GPU plus abordables comme la GTX 1660 Super, verront jusquà 33% damélioration de la réactivité lors de lutilisation de Reflex. Bien évidemment, un RTX 3080 verra des gains encore meilleurs.

Lautre point fort de Nvidia Reflex est quil est conçu pour réduire la latence même avec des résolutions plus élevées. Les joueurs professionnels / compétitifs ont tendance à jouer à des résolutions plus basses, car cela signifie généralement moins de charge de rendu et une latence plus faible, mais avec Reflex, Nividia dit quil sera possible de jouer à des jeux à des résolutions beaucoup plus élevées avec beaucoup moins de latence. En supposant que les jeux le supportent bien sûr.

Pour obtenir les meilleures performances, les jeux auxquels vous jouez doivent idéalement prendre en charge Nvidia Reflex, mais il est également désormais possible de bénéficier daméliorations de la latence avec des modifications mineures de votre configuration actuelle.

Dans le panneau de configuration Nvidia, vous pouvez activer le mode Nvidia Ultra Low Latency pour minimiser la latence rapidement et facilement.

Pour ce faire, ouvrez le panneau de configuration et recherchez «Gérer les paramètres 3D», puis recherchez le «Mode faible latence» et sélectionnez «Ultra» dans le menu déroulant.

Cela aidera à réduire une certaine latence mais ne sera pas aussi efficace que le support complet des développeurs de jeux.

Parallèlement à Nvidia Reflex, la société travaille également avec des partenaires pour utiliser du matériel intégré aux nouveaux écrans G-Sync 360 Hz pour analyser activement les entrées de votre souris.

Avec ces moniteurs compatibles, vous pourrez brancher votre souris directement sur lécran, puis utiliser Reflex Latency Analyzer pour mesurer la latence. Reflex Latency Analyzer mesurera la latence de la souris, la latence du système et la latence PC + Display pour ensuite optimiser les performances.

ASUS, Logitech, Razer et SteelSeries sont à bord avec des souris compatibles et en les utilisant conjointement avec les derniers pilotes et un écran compatible, vous pourrez obtenir des données en temps réel sur votre latence.

En savoir plus sur Nvidia Reflex ici et vous pouvez également lire un aperçu détaillé de son fonctionnement ici.

Écrit par Adrian Willings.