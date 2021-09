Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Parallèlement à la révélation des GPU RTX de la série 3000 , Nvidia a également annoncé son intention de vous aider à jouer de manière plus compétitive avec Nvidia Reflex.

Reflex est une technologie conçue pour réduire le décalage dentrée entre vos appareils et votre PC/écran pour réduire la latence et vous aider à prendre le dessus dans les jeux.

Pour comprendre comment Nvidia Reflex fonctionnera pour améliorer votre expérience de jeu, il est dabord important de comprendre ce quest la latence et pourquoi elle fait une différence.

La latence se présente sous deux formes principales : la latence du système et la latence du réseau. La latence du réseau est souvent appelée ping et représente la manière dont un jeu multijoueur en ligne réagit à vos actions en fonction du délai entre vos actions dans le jeu et sur le serveur.

La latence du système, en revanche, est le délai qui se produit entre le moment où vous cliquez sur votre souris ou appuyez sur une touche de votre clavier et laction qui se produit dans le jeu.

Il existe trois étapes principales de latence du système. La latence entre votre souris/clavier et le PC, le PC rendant le jeu et le délai entre la façon dont cela saffiche sur votre moniteur. Ce délai peut être minime et parfois invisible, mais il peut affecter votre gameplay de diverses manières.

Un retard dans la façon dont votre objectif suit le mouvement de votre souris, donc ce qui se passe à lécran est en retard par rapport au mouvement du monde réel. Un retard dans les tirs se produisant après que vous ayez appuyé sur la gâchette. Et un retard dans la position des adversaires affichés à lécran.

Les meilleures souris de jeu essaient de réduire une partie de ce problème avec une technologie de latence dentrée minimale, mais même dans ce cas, un certain décalage du système peut se produire entre les actions de votre souris et le jeu lui-même.

La latence du système se produit de différentes manières, celles-ci sont joliment décrites par Nvidia :

Latence périphérique : le temps quil faut à votre périphérique dentrée pour traiter votre entrée mécanique et envoyer ces événements dentrée au PC

le temps quil faut à votre périphérique dentrée pour traiter votre entrée mécanique et envoyer ces événements dentrée au PC Latence du jeu : le temps nécessaire au processeur pour traiter les entrées ou les modifications apportées au monde et soumettre une nouvelle image au GPU pour le rendu

le temps nécessaire au processeur pour traiter les entrées ou les modifications apportées au monde et soumettre une nouvelle image au GPU pour le rendu Latence de rendu : le temps écoulé entre le moment où la trame saligne pour être rendue et le moment où le GPU rend complètement la trame

le temps écoulé entre le moment où la trame saligne pour être rendue et le moment où le GPU rend complètement la trame Latence du PC : temps nécessaire à une image pour parcourir le PC. Cela inclut à la fois la latence de jeu et de rendu

temps nécessaire à une image pour parcourir le PC. Cela inclut à la fois la latence de jeu et de rendu Latence daffichage : le temps nécessaire à laffichage pour présenter une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu de limage

le temps nécessaire à laffichage pour présenter une nouvelle image une fois que le GPU a terminé le rendu de limage Latence du système : le temps englobant lensemble de la mesure de bout en bout - du début de la latence périphérique à la fin de la latence daffichage

Comme vous pouvez le voir, plusieurs étapes du processus peuvent potentiellement avoir un impact sur les résultats de ce que vous voyez dans le jeu.

Lobjectif de Nvidia est de réduire les problèmes causés par la latence des entrées et du système en utilisant loptimisation des logiciels et des pilotes pour réduire la latence et voir vos actions se refléter plus précisément dans le monde du jeu.

Nvidia Reflex est une solution qui inclut diverses technologies pour donner aux joueurs un avantage concurrentiel dans certains jeux. Lun deux est la réduction de la latence du système avec les bons pilotes et lassistance des développeurs de jeux.

Nvidia Reflex est une technologie que les développeurs de jeux peuvent utiliser pour réduire la latence de votre système et améliorer votre expérience dans le jeu.

Reflex demande aux développeurs dimplémenter la technologie dans leurs jeux. Les jeux actuellement pris en charge incluent :

Légendes Apex

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty : Zone de guerre

CRSED : FOAD

Destin 2

Enrôlé

Échapper à Tarkov

Fortnite

Ghostrunner

Kovaak 2.0

Mordhau

NARAKA : POINTE-LAME

Surveillance

Rainbow Six Siege

Rouiller

valeureux

Face de guerre

Tonnerre de guerre

Nvidia affirme que la mise en œuvre de Reflex dans des jeux comme Rainbow Six Siege peut réduire la latence jusquà 30 %. Donner aux joueurs sérieux et compétitifs lavantage et un avantage en une fraction de seconde.

Pour Overwatch, Nvidia dit que lorsque Reflex est activé dans les paramètres vidéo, il y a jusquà 50 % de réduction de la latence du système. Améliorer votre expérience globale et, espérons-le, aboutir à des sessions de jeu plus réussies.

La bonne nouvelle est que cette technologie ne se limite pas non plus aux nouvelles cartes graphiques RTX de la série 3000. Nvidia Reflex sera pris en charge par des cartes graphiques remontant à la série GeForce GTX 900 de la société. Même les cartes graphiques inférieures bénéficieront également du système.

Nvidia affirme que les GPU plus abordables comme le GTX 1660 Super verront jusquà 33% damélioration de la réactivité lors de lutilisation de Reflex. Bien évidemment, un RTX 3080 verra des gains encore meilleurs.

Lautre point fort de Nvidia Reflex est quil est conçu pour réduire la latence même avec des résolutions plus élevées. Les joueurs professionnels/compétitifs ont tendance à jouer à des résolutions inférieures car cela signifie généralement moins de charge de rendu et une latence plus faible, mais avec Reflex, Nividia dit quil sera possible de jouer à des jeux à des résolutions beaucoup plus élevées avec beaucoup moins de latence. En supposant que les jeux le supportent bien sûr.

Pour obtenir les meilleures performances, les jeux auxquels vous jouez doivent idéalement prendre en charge Nvidia Reflex, mais il est également désormais possible de bénéficier daméliorations de la latence avec des ajustements mineurs à votre configuration actuelle.

Dans le panneau de configuration Nvidia, vous pouvez activer le mode Nvidia Ultra Low Latency pour minimiser la latence rapidement et facilement.

Pour ce faire, ouvrez le panneau de configuration et recherchez « Gérer les paramètres 3D », puis recherchez le « Mode faible latence » et sélectionnez « Ultra » dans la liste déroulante.

Cela aidera à réduire une certaine latence, mais ne sera pas aussi efficace que davoir un support complet de la part des développeurs de jeux.

En plus dactiver Nvidia Reflex (si possible), il existe dautres moyens de réduire la latence du système, même en utilisant votre matériel actuel. Bien que la mise à niveau de votre équipement soit évidemment une option, la modification de vos paramètres peut suffire dans certains cas.

Avec les périphériques de jeu modernes, comme les souris et les claviers de jeu haut de gamme , il est possible dajuster le taux dinterrogation.

Le taux dinterrogation correspond à la fréquence à laquelle les données sont envoyées de votre appareil à votre PC. En dautres termes, la rapidité avec laquelle les clics sont enregistrés. Des taux dinterrogation plus élevés signifient que ces clics sont enregistrés plus rapidement et que la latence est réduite.

Avec un taux dinterrogation de 1000 Hz, la latence est denviron 1 ms. La souris Viper 8K de Razer a un taux dinterrogation de 8 kHz, à titre dexemple de technologie plus extrême, ce qui signifie que sa latence est aussi faible que 0,125 ms et quelle peut envoyer des données 8 000 fois par seconde.

Vérifiez les paramètres de votre souris et de votre clavier et, si vous le pouvez, modifiez le taux dinterrogation à son réglage le plus élevé.

Jouer en mode fenêtré, quil soit sans bordure ou autre, peut entraîner dautres problèmes de latence. Lactivation du plein écran exclusif dans votre jeu peut réduire ce problème et améliorer les performances globales.

VSync a toujours été utilisé pour réduire le déchirement de lécran. Cest un paramètre graphique que vous trouverez à la fois dans le panneau de configuration Nvidia et dans les paramètres graphiques de votre jeu. La désactivation de VSync peut en fait améliorer les performances (ce qui signifie que vous obtiendrez des fréquences dimages plus élevées) et également réduire la latence. Nous vous recommandons de léteindre chaque fois que possible.

Pour ces réglages, vous aurez besoin de la dernière version de Windows 10. Avec cela, vous pouvez activer certains paramètres dans Windows pour améliorer les performances du jeu en priorisant la puissance de traitement nécessaire pour le jeu.

La première consiste à activer le mode jeu. Pour le faire, suivez ces étapes:

Appuyez sur le bouton Démarrer de votre clavier et tapez game Cliquez sur Paramètres du mode de jeu lorsquil apparaît en haut du menu Démarrer Cliquez sur le bouton pour activer le mode Jeu

La seconde est laccélération matérielle. Vous pouvez trouver ce paramètre ainsi :

Appuyez sur le bouton Démarrer et recherchez Paramètres graphiques Cliquez ensuite pour activer la planification GPU accélérée par le matériel Faites défiler vers le bas et affichez les paramètres de "préférence de performances graphiques" à partir de là, vous pouvez choisir lapplication pour définir vos préférences. Pour Nvidia, il sagit du panneau de configuration Nvidia. Vous pouvez la sélectionner en tant quapplication de bureau ou application du magasin Microsoft via la liste déroulante. Cliquez sur lapplication, cliquez sur les options et sélectionnez hautes performances

Ces deux paramètres combinés vous offriront de meilleures performances globales et une latence réduite.

Si vous avez un bon moniteur de jeu , il y a de fortes chances que vous ayez une option de taux de rafraîchissement rapide, cela peut être 144 Hz, 240 Hz ou même 360 Hz.

Cependant, Windows 10 nutilise pas toujours par défaut ces paramètres maximum et si vous voulez les meilleures performances et le moins de latence, vous devrez vous assurer que vous exécutez au maximum.

Il existe deux manières de procéder, la première consiste à utiliser les paramètres daffichage de Windows :

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur paramètres daffichage Faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez "Paramètres daffichage avancés" Ensuite, faites défiler jusquà la fréquence de rafraîchissement et cliquez sur le menu déroulant. À partir de là, sélectionnez le taux de rafraîchissement maximal de votre moniteur.

Vous pouvez également utiliser le panneau de configuration de Nvidia :

Faites un clic droit sur votre bureau et cliquez sur le panneau de configuration Nvidia Sous « affichage », recherchez loption « modifier la résolution » À partir de là, cliquez sur la liste déroulante du taux de rafraîchissement et sélectionnez le paramètre le plus élevé possible.

Si vous avez un moniteur de jeu compatible G-Sync, il vaut la peine de vérifier que G-Sync est correctement configuré. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le bureau, ouvrez le Panneau de configuration Nvidia et recherchez "Configurer G-Sync" dans le menu de gauche.

À partir de là, vous pouvez choisir dactiver G-Sync sil nest pas déjà activé.

Aux côtés de Nvidia Reflex, la société travaille également avec des partenaires pour utiliser du matériel intégré aux nouveaux écrans G-Sync à 360 Hz afin danalyser activement les entrées de votre souris.

Avec ces moniteurs compatibles, vous pourrez brancher votre souris directement sur lécran, puis utiliser Reflex Latency Analyzer pour mesurer la latence. Reflex Latency Analyzer mesurera la latence de la souris, la latence du système et la latence PC + affichage pour ensuite optimiser les meilleures performances.

Corsair, ASUS, Logitech, Razer et SteelSeries sont embarqués avec des souris compatibles et en utilisant celles-ci en conjonction avec les derniers pilotes et un écran compatible, vous pourrez obtenir des données en temps réel sur votre latence. Certaines souris plus anciennes ont également été mises à jour avec un nouveau micrologiciel pour les rendre également compatibles. La liste des souris compatibles Nvidia Reflex comprend :

Acer Predator Cestus 330/350

Alienware AW610M

Souris de jeu AOC GM500

AOPEN Fire Legend GM310

ASUS ROG Chakram et Chakram Core

ASUS ROG Gladius III et Gladius III sans fil

ASUS ROG Keris et Keris sans fil

ASUS ROG Spatha X

Corsair DARK CORE RGB PRO et SE

Corsair Katar Pro sans fil et XT

Corsair Sabre Pro et série champion

EVGA X15 et X17

Hâte Hyperx Pulsefire

Logitech Pro X Superlight

MSI Clutch GM41 léger et sans fil

Razer Basilic Ultimate

Razer DeathAdder V2 et Pro

Razer Viper Ultime

Roccat Burst Noyau

Roccat Kone Pro

Roccat Kone Pro Air

SteelSeries Rival 3

Certains jeux sont conçus pour prendre en charge spécifiquement le Reflex Latency Analyzer avec un indicateur flash dédié. Ces jeux incluent Fortnite, Mordhau et Overwatch avec dautres à venir.

En savoir plus sur Nvidia Reflex ici et vous pouvez également lire une plongée en profondeur sur la façon dont tout cela fonctionne ici. Nvidia propose également un guide détaillé sur lutilisation de lanalyseur de latence Nvidia Reflex si vous disposez du bon équipement. Cela implique de connecter une souris prise en charge à un moniteur pris en charge et dexécuter le logiciel et lanalyse pour optimiser les performances.

Nvidia permet également de mesurer facilement les performances de votre système à laide de GeForce Experience . Même si vous navez pas de moniteur compatible, vous pouvez toujours accéder à des données intéressantes et utiles ici. Assurez-vous davoir la dernière version du logiciel, puis ouvrez-le et cliquez sur le rouage des paramètres. À partir de là, cliquez sur les paramètres généraux, puis sur pour activer les fonctionnalités expérimentales.

Une fois cela fait, vous pouvez ensuite ouvrir la superposition du jeu avec ALT + Z. Là, vous verrez une option "performance" sur le côté droit. Cliquez dessus et vous pourrez alors obtenir une superposition avec les statistiques de performances. En standard, vous pouvez obtenir cela pour inclure des données de base, des FPS, des vitesses dhorloge GPU et plus encore, mais vous pouvez également obtenir des informations sur la latence. Ceci est particulièrement utile lorsque vous testez et optimisez votre équipement pour obtenir les meilleures performances.

Vous pouvez ensuite ouvrir et fermer cette superposition à la volée en appuyant sur ALT + R lorsque vous êtes en jeu. Découvrez comment cela fonctionne et ce que toutes les données signifient ici .