Quest-ce que Nvidia Broadcast et comment ça marche?

(Pocket-lint) - Récemment, Nvidia a impressionné le monde du jeu sur PC avec la révélation des dernières et meilleures cartes graphiques de sa série RTX 3000 .

Parallèlement à cette annonce, Nvidia a également révélé une application conçue pour vous aider à améliorer gratuitement la qualité de vos diffusions vidéo.

Cette application, connue sous le nom de Nvidia Broadcast, est conçue pour utiliser lintelligence artificielle pour améliorer vos flux en direct et vos appels vidéo de plusieurs manières. Cela inclut la suppression du bruit de fond de votre microphone, lapplication darrière-plans virtuels sans écran vert et vous maintenir automatiquement dans le cadre.

Nvidia Broadcast est théoriquement le rêve de tout streamer. Il sagit dune application conçue pour améliorer le contenu que vous créez sans avoir à dépenser de largent supplémentaire pour du matériel plus sophistiqué.

En utilisant votre microphone et votre webcam actuels, Nvidia Broadcast peut essentiellement améliorer votre capture vocale et rendre vos efforts de diffusion en direct plus professionnels.

Nvidia Broadcast offre trois fonctionnalités principales qui incluent:

Cadrage automatique - grâce à lintelligence artificielle, lapplication peut suivre vos mouvements, ce qui signifie quelle vous suivra dans la pièce si vous vous déplacez dans le champ de vision. Nvidia dit que cest comme avoir son propre caméraman et sassure que tu es toujours au centre de laction.

grâce à lintelligence artificielle, lapplication peut suivre vos mouvements, ce qui signifie quelle vous suivra dans la pièce si vous vous déplacez dans le champ de vision. Nvidia dit que cest comme avoir son propre caméraman et sassure que tu es toujours au centre de laction. Arrière-plans virtuels et flou - Nvidia Broadcast offre la possibilité dajuster larrière-plan de la vue de votre caméra dune manière similaire à ce que vous avez probablement déjà vu avec Zoom, Skype et dautres applications. À un niveau de base, vous pouvez simplement flouter votre arrière-plan, mais vous ajoutez également des arrière-plans virtuels personnalisés et même créer des effets décran vert sans écran vert. Superposez ainsi le flux de votre caméra sur des images de jeu sans avoir à vous soucier des écrans verts.

Nvidia Broadcast offre la possibilité dajuster larrière-plan de la vue de votre caméra dune manière similaire à ce que vous avez probablement déjà vu avec Zoom, Skype et dautres applications. À un niveau de base, vous pouvez simplement flouter votre arrière-plan, mais vous ajoutez également des arrière-plans virtuels personnalisés et même créer des effets décran vert sans écran vert. Superposez ainsi le flux de votre caméra sur des images de jeu sans avoir à vous soucier des écrans verts. Suppression du bruit - cette application comprend également une version améliorée de RTX Voice, qui utilise lIA pour supprimer activement le bruit de fond et lenvironnement de votre microphone. Que ce soit des chiens qui aboient au loin ou le bourdonnement de votre climatisation, Nvidia Broadcast promet de rendre votre voix plus claire et votre flux plus professionnel.

Nvidia dit que Broadcast est conçu pour être une application universelle qui fonctionnera avec tout ce à quoi vous vous attendez, quil sagisse de logiciels de streaming comme OBS Streamlabs ou dapplications de vidéoconférence comme Zoom , Teams ou Skype. Vous pourrez également lutiliser avec Discord et bien plus encore.

Ce nest donc pas seulement pour les joueurs ou pour les émissions en ligne, mais peut généralement être utilisé pour améliorer votre apparence et votre son sur le Web.

Comme vous vous en doutez, Nvidia Broadcast est conçu pour fonctionner avec les cartes graphiques Nvidia RTX. Cela ne signifie pas seulement la série 3000.

La société affirme quelle fonctionnera avec nimporte quelle carte graphique GeForce RTX, TITAN RTX ou Quadro RTX. Vous obtiendrez cependant la meilleure expérience avec les dernières cartes graphiques, grâce à Tensor Core et aux améliorations doptimisation logicielle.

Si vous navez pas de GPU RTX, ne vous inquiétez pas car tout nest pas perdu. Nvidia a également mis à jour RTX Voice afin quil fonctionne également avec les anciennes cartes graphiques GTX. Vous pouvez donc au moins améliorer la qualité de votre microphone même si vous ne pouvez pas profiter de tous les autres avantages offerts par Nvidia Broadcast.

Lapplication Nvidia Broadcast nest pas encore tout à fait prête à être utilisée par le public, mais Nvidia dit quelle sera disponible plus tard en septembre .

Écrit par Adrian Willings.