Comment utiliser RTX Voice de Nvidia pour supprimer le bruit de fond de vos flux et appels vidéo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous disposez du bon équipement, vous pouvez utiliser la puissante technologie dintelligence artificielle de Nvidia pour éliminer les bruits de fond gênants des appels, des enregistrements et des flux.

En 2020, Nvidia a publié un plugin appelé Nvidia RTX Voice qui fonctionne avec les cartes graphiques RTX de la société pour éliminer les bruits gênants et distrayants qui seraient autrement captés par votre microphone. Plus récemment, RTX Voice a été mis à jour pour prendre en charge les anciennes cartes graphiques Nvidia GeForce GTX, Quadro ou TITAN.

Vous pouvez maintenant utiliser cette application pour supprimer les bruits indésirables de vos enregistrements ou de vos diffuseurs en direct. Quil sagisse du son de votre clavier de jeu mécanique ou du bruit de fond ambiant fort, RTX Voice soccupe apparemment de tout.

Cela le montre parfaitement:

La technologie RTX Voice de Nvidia a lair incroyable. Je peux enfin utiliser à nouveau un micro de bureau avec mon clavier mécanique! Le test de @Barnacules avec le ventilateur et le marteau est tellement impressionnant https://t.co/ES7ELMiMQS pic.twitter.com/PCiA0DRcpW - theGunrun (@theGunrun) 22 avril 2020

La configuration de RTX Voice est assez simple. Cependant, il convient de noter dabord quelques points:

Vous avez besoin dune carte graphique Nvidia GTX ou RTX

Vous avez besoin des pilotes Nvidia les plus récents (version 410.18 ou plus récente)

Vous devez également exécuter Windows 10

Si vous utilisez une carte RTX, Nvidia recommande dutiliser Nvidia Broadcast à la place .

Si vous cochez toutes ces cases, vous avez de la chance et lautre bonne nouvelle est que RTX Voice fonctionne avec une multitude dapplications, notamment:

Discorde

Zoom

Mou

Skype

Équipes Microsoft

Studio OBS

Studio Twitch

Streamlabs OBS

XSplit Gamecaster et diffuseur

Et plus

Pour tirer le meilleur parti de RTX Voice, vous devez dabord vous assurer que vous disposez des derniers pilotes graphiques Nvidia pour votre GPU. Une fois quils sont téléchargés et installés, rendez-vous ici pour télécharger RTX Voice .

Une fois téléchargé, installez RTX voice et suivez le court processus dinstallation. Vous verrez alors une fenêtre contextuelle pour le panneau de configuration:

Ouvrez les paramètres de son de Windows et vérifiez que RTX Voice est sélectionné comme périphérique par défaut dans Windows pour les options dentrée et de sortie. Ensuite, dans le panneau de commande Nvidia RTX Voice, cliquez sur chacune des options dentrée et de sortie pour sélectionner vos principaux appareils - dans notre cas, le casque Astro A50.

Ensuite, cochez la case sous le périphérique dentrée étiqueté «supprimer le bruit de fond de mon microphone», cela permet à lapplication RTX Voice de faire sa magie.

Il existe également une option pour supprimer le bruit de laudio entrant, bien que Nvidia note que cela mettra plus de pression sur votre système et pourrait ne pas en valoir la peine.

Vous avez maintenant la configuration de Nvidia RTX Voice dans Windows, mais pour le faire fonctionner correctement, vous devez également le configurer dans les applications que vous prévoyez dutiliser.

Surtout, cest assez simple. Chargez lapplication, plongez dans les paramètres et trouvez les paramètres de voix, puis modifiez-les de sorte que la valeur par défaut soit Nvidia RTX Voice plutôt que votre appareil habituel.

Dans Discord, pour utiliser RTX Voice, il vous suffit de suivre ces étapes:

Chargez Discord et cliquez sur la roue dentée en bas pour entrer les paramètres Cliquez ensuite sur "Voix et vidéo" dans les paramètres de lapplication Choisissez Nvidia RTX Voice dans les listes déroulantes pour le périphérique dentrée et le périphérique de sortie Faites défiler un peu vers le bas et cliquez pour désactiver loption de réduction du bruit de Discord car RTX Voice fera le travail

Heureusement, lapplication RTX Voice est incroyablement flexible. Une fois installé, vous pouvez essentiellement lutiliser avec nimporte quel logiciel que vous avez installé tant que vous avez accès pour modifier les paramètres du microphone.

Pour Zoom, nous utilisons à nouveau le microphone virtuel créé par RTX Voice à la place de notre périphérique audio par défaut.

Cliquez pour ouvrir votre application Zoom et vous connecter Une fois quil est chargé, cliquez sur licône de la roue dentée en haut à droite sous votre profil Dans le menu des paramètres, cliquez sur Audio Cliquez sur les menus déroulants du microphone et du haut-parleur et sélectionnez Voix Nvidia RTX dans les menus Fermez le menu et commencez votre appel

Pour plus dinformations sur lutilisation de RTX Voice, consultez les conseils officiels de Nvidia .

