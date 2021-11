Vous pouvez désormais regarder les flux Twitch avec votre Nintendo Switch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitch est arrivé sur la Switch .

L application Twitch est désormais disponible en téléchargement gratuit dans leShop. Il sagit dune application de base, dotée de trois onglets principaux : un onglet Accueil avec des flux recommandés à regarder, un onglet Parcourir pour découvrir des flux par jeu ou catégorie et un onglet Recherche pour rechercher des flux. De toute évidence, cest uniquement pour regarder des flux.

Voici la description de lapplication :

"Regardez des vidéos de jeux en direct, Esports et toute diffusion IRL sur votre appareil Nintendo Switch ! Les sports sont là. Branchez-vous sur vos favoris : basket-ball, baseball, football, football, natation, lutte, hockey, billard et bien plus encore via des talk-shows, la ligue chaînes, Fantasy et ESports."

Par rapport au site Web ou à lapplication Twitch, lapplication Switch est plus limitée. Vous ne pouvez pas utiliser lapplication Twitch sur Switch pour diffuser votre gameplay. Vous ne pouvez pas non plus voir le chat dun flux sur lécran de votre Switch ou sur un écran de télévision. Cependant, si vous scannez un code QR, vous pouvez voir le chat sur votre téléphone.

De plus, pour vous connecter à votre compte, vous pouvez soit scanner un code QR sur votre téléphone, soit entrer un code à huit chiffres affiché sur https://www.twitch.tv/activate.

