(Pocket-lint) - Pour tenter de renverser la tendance à la baisse de son nombre d'abonnés, Netflix prévoit d'introduire l'année prochaine un plan de streaming financé par la publicité. Selon un nouveau rapport, ce plan ne sera pas simplement proposé à un prix plus bas en échange de la diffusion de publicités. Il pourrait également limiter une fonctionnalité clé, ce qui pourrait faire hésiter les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix à s'abonner à cette nouvelle formule.

Selon le code repéré dans l'application Netflix par le développeur Steve Moser, et partagé ensuite avec Bloomberg, Netflix envisage de limiter les téléchargements hors ligne aux abonnés de ses niveaux sans publicité. Actuellement, Netflix propose trois niveaux: Pour 9,99 dollars par mois, vous pouvez regarder du contenu en définition standard sur un écran à la fois ; pour 14,99 dollars par mois, vous pouvez regarder en HD sur deux écrans à la fois ; pour 19,99 dollars, vous pouvez regarder en UHD avec 4K sur quatre écrans à la fois.

Les trois plans sont actuellement dépourvus de publicités et prennent en charge les téléchargements hors ligne. (Pour savoir comment télécharger des films ou des émissions de télévision pour les regarder hors ligne plus tard dans l'application Netflix, consultez le hub d'assistance de Netflix ici).

Cela dit, lors de l'annonce de ses résultats du deuxième trimestre, Netflix a déclaré qu'il comptait lancer son premier forfait avec publicité "au début de l'année 2023". Le géant du streaming n'a pas encore révélé le prix de la nouvelle offre publicitaire, ni ce qu'elle pourrait ou non proposer au lancement, mais il a promis qu'elle coûterait moins cher que son offre la plus populaire sans publicité : Le forfait standard, qui coûte 14,99 $ par mois aux États-Unis et permet deux flux HD.

N'oubliez pas que pour le deuxième trimestre, Netflix a révélé avoir perdu 970 000 abonnés dans le monde. La nouvelle de l'imminence de la mise en place d'une version avec publicité n'est donc pas surprenante. "Même s'il faudra un certain temps pour développer notre base de membres pour le niveau publicitaire et les revenus publicitaires associés, à long terme, nous pensons que la publicité peut permettre une augmentation substantielle du nombre d'abonnés (grâce à des prix plus bas) et une croissance des bénéfices (grâce aux revenus publicitaires)", a déclaré Netflix dans ses résultats.

Netflix a révélé pour la première fois qu'il prévoyait de lancer un service financé par la publicité dans son rapport du premier trimestre - lorsqu'il a également révélé qu'il sévissait contre les partageurs de mots de passe.

