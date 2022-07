Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix déploie une mise à jour pour ses applications iPhone et iPad qui permettra aux nouveaux abonnés de choisir un forfait et de s'abonner via un lien vers son propre site web.

Au cours des années précédentes, Apple ne permettait pas à Netflix de tirer parti de cette fonctionnalité, car cela signifiait contourner le lien d'achat in-app qui fonctionne via l'App Store d'Apple et - par conséquent - Apple ne recevait pas son pourcentage des frais.

Cette question a été quelque peu controversée par un certain nombre de développeurs, mais dans une récente mise à jour, Netflix tire parti d'une API pour les applications "lecteurs" qui sont autorisées à établir un lien avec des options d'abonnement externes.

Avec cette mise à jour - comme l'a d'abord rapporté 9to5Mac - un utilisateur voit apparaître une pop-up lorsqu'il touche le bouton "s'abonner". Elle indique "vous êtes sur le point de quitter l'application pour vous rendre sur un site Web externe", et précise que Netflix sera le seul responsable de l'abonnement, et non Apple.

Ensuite, lorsque vous cliquez sur "Continuer", vous accédez à la page d'abonnement de Netflix, où vous pouvez vous abonner et vous connecter. En procédant ainsi, Netflix peut éviter de payer la commission de 30 % pour chaque abonnement.

Depuis qu'Apple considère les applications qui diffusent des vidéos ou tout autre contenu numérique (musique, livres, audio, etc.) comme des applications de lecture, Netflix a pu tirer parti de cette fonctionnalité.

Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Netflix, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à partir de l'application Netflix sur iPhone et iPad.

