Netflix Gaming arrive maintenant sur iOS et iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La semaine dernière, Netflix a proposé sa sélection de jeux à tous les abonnés sur une plateforme Android. À partir daujourdhui à 18 h GMT / 13 h HE, les utilisateurs diOS peuvent également samuser.

Dans lapplication Netflix, vous verrez une ligne dédiée aux jeux, et à partir de là, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez télécharger. L application iPad vous permettra également de sélectionner la catégorie de jeux dans le menu déroulant.

Grâce aux politiques strictes de lApp Store dApple , le processus fonctionne légèrement différemment de son homologue Android. Lapplication Netflix principale donne toujours accès à la bibliothèque de jeux, mais le jeu se lancera en tant quapplication distincte.

Une fois lapplication ouverte, vous devrez authentifier votre compte Netflix, puis vous pourrez jouer à votre guise.

Les jeux qui arrivent sur iOS sont les mêmes que ceux lancés sur Android. Il existe trois jeux dintérêt général : Shooting Hoops, Teeter Up et Card Blast. Ainsi que deux titres Stranger Things , Stranger Things 1984 et Stranger Things 3.

Le prochain jeu à venir sur la plate-forme devrait être un prochain jeu de rythme League of Legends appelé Hextech Mayhem. Il sera lancé le 16 novembre pour Nintendo Switch et PC , avec Netflix à une date ultérieure, qui na pas encore été annoncée.

Le catalogue de jeux Netflix est définitivement plus petit pour le moment, mais le fait que les abonnés y aient accès sans frais supplémentaires est plutôt génial. Heureusement, à partir daujourdhui, personne ne sera exclu du plaisir.