(Pocket-lint) - Netflix lance une nouvelle fonctionnalité mobile , appelée Fast Laughs , qui ressemble et fonctionne beaucoup comme TikTok .

Actuellement disponible pour les propriétaires dappareils iOS dans certains pays, Fast Laughs propose de courts extraits démissions de télévision, de films et de stand-up spéciaux. Les clips, qui sont lus directement dans lapplication Netflix, sont tous destinés à inciter les abonnés à utiliser Netflix, plutôt que TikTok, lorsquils ont envie de rire mais ne regardent pas une émission ou un film.

Vous pouvez également partager les clips individuellement sur Whatsapp , Instagram , Snapchat et Twitter. Et si un clip particulier dune émission ou dun film suscite votre intérêt, vous pouvez ajouter le titre à la liste enregistrée de votre compte pour le regarder plus tard.

Gardez à lesprit les derniers rapports de revenus de Netflix ont mentionné TikTok comme un énorme concurrent, car les gens passent plus de temps sur TikTok et peut-être moins de temps sur Netflix. En offrant aux utilisateurs diPhone une nouvelle chose à faire défiler sur leurs téléphones, Netflix espère reconquérir certains utilisateurs perdus et peut-être même les inciter à diffuser quelque chose.

Ouvrez la dernière version de l application mobile Netflix . Dans le menu de navigation du bas, appuyez sur longlet Rires rapides.

Bien que Fast Laughs soit initialement lancé pour les utilisateurs iOS, Netflix a annoncé son intention de commencer bientôt à tester la fonctionnalité sur les appareils Android.

Écrit par Maggie Tillman.