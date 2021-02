Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application mobile qui, une fois que vous vous êtes inscrit, téléchargera automatiquement des émissions et des films en fonction de votre historique de visionnage. Appelé Downloads For You, il sera lancé dans le monde entier à partir du 22 février 2021 pour les utilisateurs dAndroid.

Il y a quelques années, Netflix a lancé une fonctionnalité appelée Téléchargements intelligents , de sorte que lorsque vous avez fini de regarder un épisode téléchargé, Netflix puisse le supprimer automatiquement et télécharger lépisode suivant. Maintenant, le service de streaming étend cet effort avec la fonctionnalité Téléchargements pour vous. «Nous voulons que la découverte de votre prochaine nouvelle série ou film préféré soit rapide et facile, que vous soyez connecté ou non», a annoncé Netflix dans un article de blog .

Téléchargements pour vous télécharge automatiquement les émissions ou les films recommandés sur votre appareil mobile «en fonction de vos goûts». Vous devrez choisir dutiliser la fonctionnalité, ce que vous pouvez faire à partir de longlet Téléchargements, et vous devrez spécifier la quantité despace (1 Go, 3 Go ou 5 Go) que vous souhaitez utiliser. Plus vous autorisez despace, plus les recommandations Netflix seront téléchargées. TechCrunch a déclaré que le catalogue complet de Netflix fonctionne avec cette fonctionnalité.

Vous pouvez vous inscrire en quatre étapes:

Ouvrez lapplication mobile Netflix sur votre appareil. Accédez à longlet Téléchargements et activez Téléchargements pour vous. Choisissez la quantité de contenu pouvant être téléchargée (1 Go, 3 Go ou 5 Go). Cliquez sur Activer.

Downloads For You est actuellement disponible dans le monde entier, mais uniquement sur Android. Netflix a déclaré quune version iOS commencerait bientôt à être testée.

Écrit par Maggie Tillman.