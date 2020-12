Netflix ajoute peut-être un mode audio uniquement sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix teste régulièrement diverses choses pour améliorer lexpérience utilisateur. Récemment, la société a testé un bouton de lecture aléatoire pour les utilisateurs qui ont du mal à trouver quelque chose à regarder, des contrôles de vitesse pour ceux qui sont pressés de regarder des fringales et maintenant il teste apparemment une option audio uniquement.

Cette nouvelle option est actuellement en cours de test et apparaît pour certains utilisateurs - ce qui permet aux spectateurs de désactiver la vidéo lorsquils regardent une émission ou un film à laide de lapplication Android et de simplement lécouter. Transformez essentiellement vos émissions en podcast. Il y a évidemment de nombreuses façons dont cela pourrait être pratique. La comédie debout na pas besoin dêtre vue pour être appréciée après tout.

Lidée principale est cependant daider les utilisateurs à enregistrer des données lorsquils sont en déplacement sur les données mobiles plutôt que sur le Wi-Fi. Si vous avez la chance dêtre lune des personnes ayant accès à la mise à jour, vous verrez un bouton pour désactiver la vidéo sur lécran principal pendant la lecture. Vous devriez également trouver les paramètres "Audio uniquement" dans les paramètres principaux de lapplication.

La désactivation de la vidéo vous laisse toujours des commandes pour mettre en pause, lire, avancer rapidement et plus, mais vous ne verrez plus les visuels.

Il semble que cette mise à jour se déploie lentement, vous devrez donc vous assurer que votre application est à jour pour la voir.

Écrit par Adrian Willings.