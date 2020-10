Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix augmente à nouveau ses prix aux États-Unis.

Le géant du streaming a déclaré à Variety que les hausses de prix arriveraient deux fois son plan Standard HD, son forfait le plus populaire qui autorise jusquà deux flux, de près de 10% - passant de 12,99 $ par mois à 13,99 $. Son niveau Premium, qui comprend quatre flux et du contenu 4K, augmentera de 2 $, passant de 15,99 $ à 17,99 $ par mois. Le plan de base, qui comprend un seul flux non HD, restera 8,99 $.

Si vous vous inscrivez aux plans Standard ou Premium de Netflix, vous verrez les prix plus élevés à partir du 29 octobre 2020, tandis que les abonnés actuels verront le nouveau prix arriver "au cours des prochains mois". Vous serez alerté par e-mail et une notification dans lapplication 30 jours à lavance.

Netflix a déclaré que le calendrier sera basé sur votre cycle de facturation, selon Variety. Le service a augmenté ses prix pour la dernière fois en janvier 2019 .

«Nous comprenons que les gens ont plus de choix de divertissement que jamais et nous nous engageons à offrir une expérience encore meilleure à nos membres», a déclaré Netflix. «Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une plus grande variété démissions de télévision et de films - en plus de notre excellente programmation dautomne. Comme toujours, nous proposons une gamme de forfaits afin que les utilisateurs puissent choisir le prix qui correspond le mieux à leur budget. »

Écrit par Maggie Tillman.