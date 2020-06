Vous pouvez désormais facilement supprimer des titres de votre ligne Netflix "continuer à regarder"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque vous commencez à regarder un film ou une émission de télévision sur Netflix et que vous ne le terminez pas, vous trouverez souvent quil apparaît dans votre ligne `` continuer à regarder . Lalgorithme de Netflix en supposant que parce que vous lavez démarré, vous voulez terminer. Même si vous navez regardé que les premières minutes.

Bien sûr, ce nest parfois pas le cas, et la raison pour laquelle vous avez arrêté de regarder une émission ou un film est que vous ne lappréciez tout simplement pas et que vous ne voulez pas continuer.

Dans ces cas, il peut être un peu irritant que ces émissions que vous ne voulez pas regarder à nouveau soient dans votre file dattente "continuer à regarder". Heureusement, il existe désormais un moyen de supprimer ces émissions de la file dattente. Au moins, il y en a si vous avez lapplication Android.

Faites défiler jusquà la ligne «Continuer à regarder» Appuyez sur licône du menu à trois points Sélectionnez «Supprimer de la ligne» Appuyez sur «OK»

Une fois que vous avez supprimé lémission dont vous souhaitez vous débarrasser, elle disparaîtra de votre flux, vous laissant uniquement les émissions que vous souhaitez reprendre.

Comme vous pouvez le voir sur les captures décran ci-dessus, ce menu contextuel vous permet également daccéder rapidement à toutes les informations sur les épisodes / séries, ainsi que de les évaluer ou de télécharger lépisode ou le film.

À lheure actuelle, cest une autre fonctionnalité conviviale qui aide à atténuer la gêne parfois causée par les diverses automatisations et fonctionnalités de Netflix qui sont conçues pour faciliter le plus possible laccès aux émissions quil pense que vous souhaitez regarder.

Ces derniers temps, nous avons vu la société ajouter un certain nombre de fonctionnalités - comme de meilleurs paramètres de gestion familiale et l arrêt de la lecture automatique - qui améliorent lexpérience pour beaucoup de gens.

Dans létat actuel des choses, il ne semble pas encore y avoir de moyen de le faire sur lapplication iPhone. Avec un peu de chance, cest quelque chose qui fera son chemin sur toutes les plateformes à un moment donné dans un proche avenir.